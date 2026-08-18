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Das Bild zeigt einen Garten mit üppiger Vegetation. Im Vordergrund steht eine helle, schmiedeeiserne Bank mit einem dicken, dunkelgrünen Polster und einem dekorativen Kissen mit floralem Muster. Um die Bank herum sind verschiedene Pflanzen angeordnet, darunter große grüne Blätter und Sträucher, die farbige Blüten tragen, insbesondere rosafarbene Blüten. Der Weg, der durch den Garten führt, besteht aus dunkelroten, rechteckigen Steinen und windet sich durch die dichten Pflanzen. Im Hintergrund sind hohe Bäume und Sträucher zu erkennen, die einen natürlichen und ruhigen Ambiente schaffen. Der Garten ist sehr bepflanzt und vermittelt ein Gefühl von Verwilderung und gleichzeitigem Design.

Dokumentation

Natur im Garten (1/10) - Hausgarten im Weinviertel

Karl Ploberger führt diesmal ins niederösterreichische Weinviertel. Er stellt robuste Gehölze für den Hausgarten vor, Uschi Zezelitsch widmet sich der Färberdistel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.09.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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Natur im Garten

Der rund 2.000 m² große Rosengarten von Haimo Ungersböck in Mistelbach entwickelte sich über viele Jahre zu einem romantischen Landhausgarten mit Schwimmteich, Aussichtsterrasse und abwechslungsreichen Gartenräumen.
Alte und englische Rosen, Taglilien, Iris und Pfingstrosen prägen das Bild. Besonders eindrucksvoll ist eine riesige Rambler-Rose, die einen Nussbaum vollständig umhüllt. Der naturnah gepflegte Garten bietet Lebensraum für zahlreiche Tiere und kommt ohne chemische Pflanzenschutzmittel aus.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger präsentiert robuste Bäume und Sträucher für große und kleine Gärten – vom Feldahorn bis zur Felsenbirne. Außerdem erklärt er, warum Oleander im Sommer gelbe Blätter bekommt.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch stellt die traditionsreiche Färberdistel vor, die seit Jahrhunderten als Farb-, Heil- und Ölpflanze genutzt wird. Daraus bereitet sie eine essbare "Sonnenkerze" mit Kräutern und Blüten zu.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln zeigen die Gärtnerinnen Maßnahmen des ökologischen Pflanzenschutzes – zum Beispiel Wellpappegürtel gegen Apfelwickler.

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