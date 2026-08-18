Dokumentation
Natur im Garten (1/10) - Hausgarten im Weinviertel
Karl Ploberger führt diesmal ins niederösterreichische Weinviertel. Er stellt robuste Gehölze für den Hausgarten vor, Uschi Zezelitsch widmet sich der Färberdistel.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.09.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Der rund 2.000 m² große Rosengarten von Haimo Ungersböck in Mistelbach entwickelte sich über viele Jahre zu einem romantischen Landhausgarten mit Schwimmteich, Aussichtsterrasse und abwechslungsreichen Gartenräumen.
Alte und englische Rosen, Taglilien, Iris und Pfingstrosen prägen das Bild. Besonders eindrucksvoll ist eine riesige Rambler-Rose, die einen Nussbaum vollständig umhüllt. Der naturnah gepflegte Garten bietet Lebensraum für zahlreiche Tiere und kommt ohne chemische Pflanzenschutzmittel aus.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger präsentiert robuste Bäume und Sträucher für große und kleine Gärten – vom Feldahorn bis zur Felsenbirne. Außerdem erklärt er, warum Oleander im Sommer gelbe Blätter bekommt.
Uschi blüht auf
Uschi Zezelitsch stellt die traditionsreiche Färberdistel vor, die seit Jahrhunderten als Farb-, Heil- und Ölpflanze genutzt wird. Daraus bereitet sie eine essbare "Sonnenkerze" mit Kräutern und Blüten zu.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln zeigen die Gärtnerinnen Maßnahmen des ökologischen Pflanzenschutzes – zum Beispiel Wellpappegürtel gegen Apfelwickler.