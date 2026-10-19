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Im Bild sind eine große Wiese und verschiedene Bäume zu sehen. Auf der linken Seite stehen grüne, runde Sträucher, während rechts ein Haus erkennbar ist. Im Hintergrund sind weitere Bäume sichtbar.

Dokumentation

Natur im Garten (9/10) - Ländlich-romantischer Garten in der Oststeiermark

Karl Ploberger besucht einen ländlich-romantischen Naturgarten in der Oststeiermark, stellt Pflanzen mit besonderem Österreich-Bezug vor, Uschi widmet sich dem Marzipan-Salbei.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.11.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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Natur im Garten

In Prebensdorf in der Oststeiermark haben Maria und Willi Hirtenfelder über Jahrzehnte hinweg ihren persönlichen Gartentraum verwirklicht. Aus einem kleinen Gemüsegarten entstand Schritt für Schritt eine rund 3000 Quadratmeter große Gartenanlage mit großer Pflanzenvielfalt, Hochbeeten und zahlreichen selbstgebauten Dekorationen. Besonders prägend sind ein Zierbrunnen und eine alte Mauer, die dem Garten seinen individuellen Charakter verleihen.

Garteln und mehr

Karl Ploberger stellt Pflanzen vor, die eng mit Österreich verbunden sind. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Edelweiß, Schwarzkiefer, Dirndlstrauch, Mehlbeere und Hopfenbuche – robuste und teils klimafitte Gehölze mit besonderer Bedeutung für Natur und Garten.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem Marzipan-Salbei mit seinem süßlich-würzigen Duft. Die außergewöhnliche Salbei-Sorte eignet sich zum Räuchern, für die Hausapotheke und für herzhafte Gerichte. Zubereitet wird ein Knödelguglhupf mit Salbeibutter.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln zeigen die Gärtnerinnen, wie Hecken als natürlicher Sichtschutz gepflanzt werden. Vorgestellt werden heimische und klimafitte Gehölze wie Feldahorn, Liguster und Hainbuche.

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