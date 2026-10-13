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Auf einem Tisch liegen mehrere Papiertüten mit Kräutern, darunter "Dost". Ein Kochbuch mit dem Titel "HEILSAM kochen" liegt ebenfalls auf dem Tisch. Im Hintergrund sind unklare Gartenstrukturen.

Dokumentation

Natur im Garten (8/10) - Klostergarten Stift Geras

Karl Ploberger begrüßt diesmal Kräuterpfarrer Benedikt aus dem Stift Geras zum Gespräch über den Klostergarten, Uschi Zezelitsch stellt die seltene Flaumeiche und ihre besonderen Eigenschaften vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.11.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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Natur im Garten Sendetypical 2400x1350 16zu9

Natur im Garten

Kräuterpfarrer Benedikt führt Karl Ploberger durch den Klostergarten von Stift Geras und zeigt auch, was das Kloster aus den selbst gezogenen Kräutern alles produziert. Dieser Garten wurde vom über die Lande hinaus bekannten Kräuterpfarrer Weidinger angepflanzt, einem Waldviertler Bauernkind und Missionar, der 2004 verstorben ist. Pfarrer Benedikt führt sein grünes Erbe weiter.

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