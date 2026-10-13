Dokumentation
Natur im Garten (8/10) - Klostergarten Stift Geras
Karl Ploberger begrüßt diesmal Kräuterpfarrer Benedikt aus dem Stift Geras zum Gespräch über den Klostergarten, Uschi Zezelitsch stellt die seltene Flaumeiche und ihre besonderen Eigenschaften vor.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 14.11.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Kräuterpfarrer Benedikt führt Karl Ploberger durch den Klostergarten von Stift Geras und zeigt auch, was das Kloster aus den selbst gezogenen Kräutern alles produziert. Dieser Garten wurde vom über die Lande hinaus bekannten Kräuterpfarrer Weidinger angepflanzt, einem Waldviertler Bauernkind und Missionar, der 2004 verstorben ist. Pfarrer Benedikt führt sein grünes Erbe weiter.
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