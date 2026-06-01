Dokumentation
Natur im Garten (8/10) - Idyllischer Gastgarten im Wienerwald
Diesmal führt Karl in einen idyllischen Gastgarten am Rand des Wienerwaldes, widmet sich der Tomatenkultur am Balkon und Kräuterhexe Uschi stellt den kriechenden Günsel in den Mittelpunkt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 20.06.2026
- 15:00 - 15:35 Uhr
Der Garten von Till Jelitto in Klosterneuburg öffnet sich weit zur umliegenden Landschaft und nutzt die eindrucksvolle Aussicht als zentrales Gestaltungselement. Eine Mischung aus Stauden, Gräsern, Gehölzen, ein Teich an der Terrasse und eine geschwungene Steinmauer prägen die offene Struktur des 600 Quadratmeter Gartens. Geprägt von seiner gärtnerisch tief verwurzelten Familiengeschichte verbindet Till Jelitto hier persönliche Inspiration, naturnahes Gestalten und achtsame Pflege.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger zeigt, wie Tomaten auch Anfang Juni noch erfolgreich im Topf kultiviert werden können. Großzügige Gefäße, lockeres, torffreies Substrat mit Kompost, Zeolith zur Wasser- und Nährstoffspeicherung sowie ein Start mit Langzeitdünger bilden die Basis.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem kriechenden Günsel, der in Wiesen blaue Blütenteppiche bildet und zahlreichen Insekten als Nahrung dient. Ihr Rezept dieser Folge ist ein ungewöhnlicher Günsel-Kater-Trunk aus Günseltee, Tomatensaft, Zitronensaft und etwas Kaisernatron.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln stellen den "Natur Ideen-Garten" vor. Ein Regenbeet mit standorttoleranten Pflanzen verbessert Mikroklima und Artenvielfalt. Eine neu errichtete Trockensteinmauer zeigt traditionelles Handwerk ohne Mörtel. Ein Kräuterhochbeet nutzt das warme Mauerklima und bietet zugleich Lebensräume wie eine "Drachenburg" für Kleintiere.