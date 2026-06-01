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Das Bild zeigt einen Gartenbereich mit einer alten, vertikal stehenden Wassersäule aus Metall. Diese hat eine quadratische Grundfläche und eine geschweifte Oberkante mit einem spitzen Dach. Die Farbe der Wassersäule ist überwiegend rostbraun mit grünen Verfärbungen, was auf Alterung hinweist. Um die Wassersäule wachsen zahlreiche große, lila-blaue Blumen, die einen lebendigen Kontrast zur Rostfarbe der Säule bieten. Die Pflanzen sind in unterschiedlichen Höhen angeordnet, sodass sie ein harmonisches, lebendiges Bild abgeben. Im Hintergrund sind grüne Sträucher zu sehen, die dem Bild eine natürliche Umgebung verleihen. Die Szenerie vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Idylle, typischer für einen Garten am Rand des Wienerwaldes. In der Ferne sind angedeutet weitere grüne Flächen, die die weitläufige Landschaft widerspiegeln.

Dokumentation

Natur im Garten (8/10) - Idyllischer Gastgarten im Wienerwald

Diesmal führt Karl in einen idyllischen Gastgarten am Rand des Wienerwaldes, widmet sich der Tomatenkultur am Balkon und Kräuterhexe Uschi stellt den kriechenden Günsel in den Mittelpunkt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.06.2026
15:00 - 15:35 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Der Garten von Till Jelitto in Klosterneuburg öffnet sich weit zur umliegenden Landschaft und nutzt die eindrucksvolle Aussicht als zentrales Gestaltungselement. Eine Mischung aus Stauden, Gräsern, Gehölzen, ein Teich an der Terrasse und eine geschwungene Steinmauer prägen die offene Struktur des 600 Quadratmeter Gartens. Geprägt von seiner gärtnerisch tief verwurzelten Familiengeschichte verbindet Till Jelitto hier persönliche Inspiration, naturnahes Gestalten und achtsame Pflege.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger zeigt, wie Tomaten auch Anfang Juni noch erfolgreich im Topf kultiviert werden können. Großzügige Gefäße, lockeres, torffreies Substrat mit Kompost, Zeolith zur Wasser- und Nährstoffspeicherung sowie ein Start mit Langzeitdünger bilden die Basis.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem kriechenden Günsel, der in Wiesen blaue Blütenteppiche bildet und zahlreichen Insekten als Nahrung dient. Ihr Rezept dieser Folge ist ein ungewöhnlicher Günsel-Kater-Trunk aus Günseltee, Tomatensaft, Zitronensaft und etwas Kaisernatron.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln stellen den "Natur Ideen-Garten" vor. Ein Regenbeet mit standorttoleranten Pflanzen verbessert Mikroklima und Artenvielfalt. Eine neu errichtete Trockensteinmauer zeigt traditionelles Handwerk ohne Mörtel. Ein Kräuterhochbeet nutzt das warme Mauerklima und bietet zugleich Lebensräume wie eine "Drachenburg" für Kleintiere.

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