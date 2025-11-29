Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine grüne Gartenlandschaft, die in verschiedene Bereiche unterteilt ist. Im Vordergrund befindet sich eine Wiese mit saftigem, grünem Gras. Auf der linken Seite stehen einige kleine, verzweigte Bäume und Sträucher. Rechts führen ein paar Steinstufen in einen höher gelegenen Bereich. Über den Stufen wächst üppige Vegetation, darunter große, blätterreiche Pflanzen wie Hostas, sowie farbenfrohe Blumen. Am oberen Ende der Stufen ist eine geschwungene Laube mit einer Anordnung aus Pflanzen, die den Zugang in den hinteren Gartenbereich betont. Im Hintergrund sind größere Bäume mit verschiedenen Blattfarben zu sehen, die auf eine vielfältige Baumartenlandschaft hinweisen. An einem Teil des Hangs kann man, angedeutet durch die Gartenarchitektur, einen Naturteich und gemütliche Sitzplätze vermuten, die im Bild jedoch nicht sichtbar sind. Die gemütliche und einladende Atmosphäre des Gartens wird durch sanftes Licht und die natürliche Umgebung unterstrichen.

Natur im Garten (8/10) - Hanggarten in Niederösterreich

Karl Ploberger präsentiert einen attraktiven Hanggarten in Niederösterreich, Blumenzwiebeln fürs Zimmer und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den Buchweizen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
29.11.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Aus einem ehemaligen Acker ist über die letzten Jahrzehnte ein Traumgarten geworden. Das Paradies von Gabriela und Helmut Hirschmüller liegt im niederösterreichischen Wölbling. Das Besondere: in den Baumkronen versteckt sich eine eigene Sternwarte. Neben einem Naturteich, Staudenbeeten und vielen Sitzplätzen gibt es auch einen Gartenteil, der als Wald angelegt ist.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Sie sind die geballte Kraft – die Blumenzwiebeln. Meistens werden sie im Herbst im Garten gepflanzt, einige Arten und Sorten sind aber auch für das Zimmer geeignet.

Uschi blüht auf

Brot aus Buchweizen – bestens geeignet für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch kennt das Rezept.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln legen speziell für Salamander, Kröte & Co schattige und feuchte Nischen sowie Verstecke an.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Mein Lagerkeller ist nicht allzu groß, gibt es eine Möglichkeit, Kraut platzsparend zu lagern?

