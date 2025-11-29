Dokumentation
Natur im Garten (8/10) - Hanggarten in Niederösterreich
Karl Ploberger präsentiert einen attraktiven Hanggarten in Niederösterreich, Blumenzwiebeln fürs Zimmer und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den Buchweizen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 29.11.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Aus einem ehemaligen Acker ist über die letzten Jahrzehnte ein Traumgarten geworden. Das Paradies von Gabriela und Helmut Hirschmüller liegt im niederösterreichischen Wölbling. Das Besondere: in den Baumkronen versteckt sich eine eigene Sternwarte. Neben einem Naturteich, Staudenbeeten und vielen Sitzplätzen gibt es auch einen Gartenteil, der als Wald angelegt ist.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Sie sind die geballte Kraft – die Blumenzwiebeln. Meistens werden sie im Herbst im Garten gepflanzt, einige Arten und Sorten sind aber auch für das Zimmer geeignet.
Uschi blüht auf
Brot aus Buchweizen – bestens geeignet für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch kennt das Rezept.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln legen speziell für Salamander, Kröte & Co schattige und feuchte Nischen sowie Verstecke an.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Mein Lagerkeller ist nicht allzu groß, gibt es eine Möglichkeit, Kraut platzsparend zu lagern?