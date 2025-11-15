Dokumentation
Natur im Garten (6/10) - Grüne Oase in Oberösterreich
Karl Ploberger präsentiert eine grüne Oase in Oberösterreich, stellt Pflanzen aus Südamerika sowie Mexiko vor und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den Mais.
Produktionsland und -jahr:
-
Datum:
Sendetermin
- 15.11.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
In Ried im Traunkreis liegt das Gartenparadies von Renate Brunner. In der Gestaltung hat sie auf Hügel gesetzt, die im Garten aufgeschüttet wurden und üppig bepflanzt sind. Natur- und tierfreundlich muss der Garten für sie sein. Reichlich Gemüse wächst in insgesamt 13 Hochbeeten.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Von der Dahlie bis zur Kartoffel: Karl Ploberger widmet sich einer Reihe von Pflanzen, die aus Südamerika sowie Mexiko stammen.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch bereitet eine Mais-Füllung für pikante Erdäpfel zu.
Die Gärtnerinnen
Bei den Gärtnerinnen auf der Garten Tulln geht es um Säulenobst – die platzsparende Alternative im Obstgarten.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie lagere ich mein Wurzelgemüse und Erdäpfel in einem Hauskeller richtig?