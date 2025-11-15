Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur im Garten
  4. Natur im Garten (6/10) - Grüne Oase in Oberösterreich
Das Bild zeigt einen üppig bewachsenen Gartenweg, der von hohen, grasähnlichen Pflanzen flankiert wird. Auf der linken Seite erstrecken sich lange, grüne Halme, während auf der rechten Seite dichter, niedrigerer Buchsbaum zu sehen ist. Der Weg selbst besteht aus hellem, grobkörnigem Material, das durch kleinere Steine ergänzt wird. Im Hintergrund sind weitere Pflanzen und Sträucher sichtbar. Die Atmosphäre ist grün und lebendig, und insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von einem naturnahen, pflegeleicht gestalteten Garten. Der Himmel ist hell, was auf einen sonnigen Tag hinweist.

Dokumentation

Natur im Garten (6/10) - Grüne Oase in Oberösterreich

Karl Ploberger präsentiert eine grüne Oase in Oberösterreich, stellt Pflanzen aus Südamerika sowie Mexiko vor und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den Mais.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.11.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

In Ried im Traunkreis liegt das Gartenparadies von Renate Brunner. In der Gestaltung hat sie auf Hügel gesetzt, die im Garten aufgeschüttet wurden und üppig bepflanzt sind. Natur- und tierfreundlich muss der Garten für sie sein. Reichlich Gemüse wächst in insgesamt 13 Hochbeeten.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Von der Dahlie bis zur Kartoffel: Karl Ploberger widmet sich einer Reihe von Pflanzen, die aus Südamerika sowie Mexiko stammen.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch bereitet eine Mais-Füllung für pikante Erdäpfel zu.

Die Gärtnerinnen

Bei den Gärtnerinnen auf der Garten Tulln geht es um Säulenobst – die platzsparende Alternative im Obstgarten.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie lagere ich mein Wurzelgemüse und Erdäpfel in einem Hauskeller richtig?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.