Dokumentation
Natur im Garten (3/10) - Dornbach im Wienerwald
Dieses Mal geht es nach Dornbach im Wienerwald. Karl Ploberger präsentiert geeignete Ersatzpflanzen für den Buchs, Uschi Zezelitsch widmet sich der Immortelle.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 26.09.2026
- 15:00 - 15:30 Uhr
Der rund 2.000 m² große Garten von Michaela und Andreas Hofer verbindet farbenreiche Blumenbeete mit einem naturnahen Gartenbereich voller Lebensräume für Tiere. Geschwungene Wege, ein Rosentunnel und ein Wildrosenhügel verleihen dem Garten seine märchenhafte Atmosphäre.
Garteln und mehr - Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger stellt vier Alternativen zum Buchsbaum vor. Außerdem erklärt er, warum eine Herbstdüngung den Rasen widerstandsfähiger für den Winter macht.
Uschi blüht auf
Uschi Zezelitsch präsentiert die Strohblume, auch Immortelle oder Currykraut genannt, die für ihre Heilwirkung geschätzt wird. Sie zeigt, wie aus Mandelöl und ätherischem Immortellenöl ein wohltuender Roll-on entsteht.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln gestalten die Gärtnerinnen herbstliche Dekorationen mit Kürbissen, Naturmaterialien und Schnittblumen. Entstehen sollen unter anderem gefüllte Rindenschalen und florale Kürbisgestecke.