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Ein grüner Garten mit einem kleinen Teich in der Mitte

Dokumentation

Natur im Garten (3/10) - Dornbach im Wienerwald

Dieses Mal geht es nach Dornbach im Wienerwald. Karl Ploberger präsentiert geeignete Ersatzpflanzen für den Buchs, Uschi Zezelitsch widmet sich der Immortelle.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.09.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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Natur im Garten

Der rund 2.000 m² große Garten von Michaela und Andreas Hofer verbindet farbenreiche Blumenbeete mit einem naturnahen Gartenbereich voller Lebensräume für Tiere. Geschwungene Wege, ein Rosentunnel und ein Wildrosenhügel verleihen dem Garten seine märchenhafte Atmosphäre.

Garteln und mehr - Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger stellt vier Alternativen zum Buchsbaum vor. Außerdem erklärt er, warum eine Herbstdüngung den Rasen widerstandsfähiger für den Winter macht.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch präsentiert die Strohblume, auch Immortelle oder Currykraut genannt, die für ihre Heilwirkung geschätzt wird. Sie zeigt, wie aus Mandelöl und ätherischem Immortellenöl ein wohltuender Roll-on entsteht.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln gestalten die Gärtnerinnen herbstliche Dekorationen mit Kürbissen, Naturmaterialien und Schnittblumen. Entstehen sollen unter anderem gefüllte Rindenschalen und florale Kürbisgestecke.

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