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Ein gepflegter Garten im Gegenlicht

Dokumentation

Natur im Garten (7/10) - Gartenparadies in Irland

Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies in der Nähe von Irlands Hauptstadt Dublin und widmet sich der Clematis. Uschi stellt die exotische Passionsblume vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.06.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Die „Kilgar House Gardens“ liegen in der Nähe von Dublin und bilden den stimmungsvollen Rahmen des Gastgartens. Ein wahres Rosenparadies und viele aufregende Themengärten machen dieses blühende Juwel aus. Geschaffen hat diesen drei Hektar großen Garten die Innenarchitektin Paula Byrne.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger widmet sich der Clematis, die sonnige Blütenpracht und schattige Wurzeln bevorzugt. Gut durchlässige Erde, Drainageschichten und ausreichend Feuchtigkeit ohne Staunässe sind entscheidend.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch begrüßt eine echte Exotin: die Passionsblume. Die vielfältige Pflanzengattung umfasst rund 550 Arten, manche mit essbaren Früchten wie der Maracuja. Die Kräuterhexe zeigt, wie sich aus starkem Tee, Sirup, Agar-Agar, Zitronensaft und Honig beruhigende Fruchtgummis herstellen lassen – ihre „Alles gut‑Gummis“.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln stehen Gehölze und Kletterpflanzen als natürlicher Sonnenschutz im Mittelpunkt. Pflanzen verbessern das Mikroklima, spenden kühlenden Schatten und schaffen Lebensräume für Tiere. Gezeigt werden verschiedene Möglichkeiten der Beschattung – von Pergolen bis zu Schirmgehölzen sowie Kletterpflanzen.

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