Ein Gartenteich umgeben von Wiese und vielen Pflanzen

Dokumentation

Natur im Garten (2/10) - Gartenparadies in der Steiermark

Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies in der Steiermark, widmet sich den Kletterpflanzen und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch taucht ein in die Welt der Doldenblütler.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.10.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

Ein wahres Naturparadies haben Ingrid und Alexander Moser im steirischen St. Marein im Mürztal zum Leben erweckt. Blickfang im 3500m² großen Garten ist der Schwimmteich, umrahmt von einer blühenden Rosenhecke. Kunst ist für die beiden ein wichtiges Mittel, um den Garten optisch ansprechend zu vollenden.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Mit Kletterpflanzen kann auf engstem Raum die dritte Dimension erobert werden. Karl Ploberger hat Tipps zu den verschiedenen Arten von Kletterern.

Uschi blüht auf

Viele kennen ihn vielleicht von einem Urlaub am Mittelmeer – den Meerfenchel. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch setzt daraus ein Öl an, das zur Feuchtigkeitspflege der Haut verwendet werden kann.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln entsteht eine Trockensteinmauer. Eine Jahrhunderte alte Bauweise, die ganz ohne Mörtel oder Zement auskommt.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wann ist der beste Zeitpunkt für die Kartoffelernte und wie lagere ich am besten ein?

