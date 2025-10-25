Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur im Garten
  4. Natur im Garten (4/10) - Gartenparadies im Waldviertel
Das Bild zeigt einen Garten mit üppiger Vegetation. Im Vordergrund stehen zwei große Bäume: der eine hat eine dichte, hängende Krone mit grünen Blättern, während der andere einen buschigeren Wuchs hat, dessen Blätter eine bräunliche Farbe annehmen. Der Boden ist mit einer Rasenfläche bedeckt, die von verschiedenen Pflanzen und Sträuchern umgeben ist. Im Hintergrund befinden sich Holzliegen und Tische, die als Sitzgelegenheiten dienen. Eine gepflasterte, gewundene Wegführung führt durch den Garten. An verschiedenen Stellen sind natürliche Elemente, wie Steine und Sträucher, sichtbar, die in die Gesamtansicht integriert sind. Die Atmosphäre des Gartens vermittelt Ruhe und Harmonie, und insgesamt wirkt der Ort einladend und gepflegt. Der Himmel ist teilweise bewölkt, was auf eine milde Witterung hindeutet.

Dokumentation

Natur im Garten (4/10) - Gartenparadies im Waldviertel

Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies im Waldviertel, bereitet die Gärten auf den Herbst vor und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Goldrute.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.10.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

Berta Scherzer hat in Schrems einen 8000 Quadratmeter großen Schaugarten geschaffen. Prächtige Staudenbeete, ein großer Schwimmteich und natürliche Elemente, die harmonisch in die Landschaft integriert sind, machen den Garten zu einer Oase der Ruhe.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Vom Hochsommer geht’s oft direkt in den Herbst und das stellenweise mit Unmengen an Regen. Was das für die Pflanzen heißt und wie man den Garten wieder fit bekommt – Karl Ploberger weiß, was zu tun ist.

Uschi blüht auf

Bei Uschi Zezelitsch dreht sich heute alles um die Goldrute. Die Kräuterhexe präsentiert dazu kein klassisches Rezept, sondern einen "All in one"-Tipp, wie man die Heilkräfte der Pflanze am besten einsetzen kann.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln kümmern sich um den Kräuterrasen. An kahlen Stellen wird mit speziellem Saatgut nachgestreut, um die Artenvielfalt zu erhöhen.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Meine Nachbarin hat so prächtige Pfingstrosen - ich hätte auch so gerne genau diese Sorten, wie könnte ich sie vermehren?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.