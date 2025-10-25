Dokumentation
Natur im Garten (4/10) - Gartenparadies im Waldviertel
Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies im Waldviertel, bereitet die Gärten auf den Herbst vor und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Goldrute.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Berta Scherzer hat in Schrems einen 8000 Quadratmeter großen Schaugarten geschaffen. Prächtige Staudenbeete, ein großer Schwimmteich und natürliche Elemente, die harmonisch in die Landschaft integriert sind, machen den Garten zu einer Oase der Ruhe.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Vom Hochsommer geht’s oft direkt in den Herbst und das stellenweise mit Unmengen an Regen. Was das für die Pflanzen heißt und wie man den Garten wieder fit bekommt – Karl Ploberger weiß, was zu tun ist.
Uschi blüht auf
Bei Uschi Zezelitsch dreht sich heute alles um die Goldrute. Die Kräuterhexe präsentiert dazu kein klassisches Rezept, sondern einen "All in one"-Tipp, wie man die Heilkräfte der Pflanze am besten einsetzen kann.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln kümmern sich um den Kräuterrasen. An kahlen Stellen wird mit speziellem Saatgut nachgestreut, um die Artenvielfalt zu erhöhen.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Meine Nachbarin hat so prächtige Pfingstrosen - ich hätte auch so gerne genau diese Sorten, wie könnte ich sie vermehren?