Das Bild zeigt einen wunderschönen Garten, der sich über 5000 Quadratmeter erstreckt. Im Vordergrund ist ein hölzernes Tor zu sehen, das auf einen gepflegten Gartenbereich führt. Um das Tor herum wachsen dichte, grüne Pflanzen, die eine einladende Atmosphäre schaffen. Der Garten ist geprägt von einer Vielzahl von bunten Blumen und Sträuchern, die lebendige Farbtupfer setzen. Gelbe und rote Blüten sind besonders auffällig. Im Hintergrund sind verschiedene Bäume zu erkennen, die dem Garten Struktur und Schatten spenden. Eine transparente Pflanze oder ein Gewächshaus ist auf der rechten Seite des Bildes zu sehen, was darauf hinweist, dass hier auch Gartenarbeit betrieben wird. Über dem Garten zieht ein klarer, blauer Himmel mit ein paar Wolken, was auf einen sonnigen Tag hindeutet. Insgesamt vermittelt die Szene Harmonie und zeigt die Vielfalt und Schönheit der Natur.

Dokumentation

Natur im Garten (5/10) - Gartenparadies im Mühlviertel

Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies in Oberösterreich, spricht über ewiges Grün für graue Tage und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich einer schon fast vergessenen Pflanzenart, der Erdmandel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
08.11.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

Auf 5.000 Quadratmetern hat Manuela Holzhaider im Mühlviertel im Einklang mit der Natur einen Platz voller Farben und Formen erschaffen – inspiriert von ihren Reisen. Die Erträge ihres Obst-, Gemüse- und Kräuteranbaus sind ihr besonders wichtig.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Gerade jetzt im Herbst steht eine Pflanze oben auf der Beliebtheitsskala. Bringt sie doch eine immergrüne Blattfarbe in graue Herbst- und Wintertage. Karl Ploberger weiß alles rund um den Efeu.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch backt einen süßen „Erdgeister-Strudel“ aus Erdmandelprodukten.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln errichten in der „Natur sucht Garten“-Anlage ein Brombeer-Spalier.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie befülle ich mein Hochbeet richtig?

