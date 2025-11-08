Dokumentation
Natur im Garten (5/10) - Gartenparadies im Mühlviertel
Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies in Oberösterreich, spricht über ewiges Grün für graue Tage und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich einer schon fast vergessenen Pflanzenart, der Erdmandel.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 08.11.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Auf 5.000 Quadratmetern hat Manuela Holzhaider im Mühlviertel im Einklang mit der Natur einen Platz voller Farben und Formen erschaffen – inspiriert von ihren Reisen. Die Erträge ihres Obst-, Gemüse- und Kräuteranbaus sind ihr besonders wichtig.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Gerade jetzt im Herbst steht eine Pflanze oben auf der Beliebtheitsskala. Bringt sie doch eine immergrüne Blattfarbe in graue Herbst- und Wintertage. Karl Ploberger weiß alles rund um den Efeu.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch backt einen süßen „Erdgeister-Strudel“ aus Erdmandelprodukten.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln errichten in der „Natur sucht Garten“-Anlage ein Brombeer-Spalier.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Wie befülle ich mein Hochbeet richtig?