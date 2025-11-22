Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Natur im Garten
  4. Natur im Garten (7/10) - Gartenparadies im Burgenland
Das Bild zeigt einen idyllischen Garten im Burgenland. Im Vordergrund befindet sich ein Schwimmteich, dessen Wasser ruhig ist und von verschiedenen Steinen und Pflanzen umgeben wird. An einem Rand des Teiches steht eine kleine Holzlaube mit einem schrägen, roten Dach. Vor der Laube sind einige Pflanzen in Töpfen platziert. Die Umgebung ist reich an grünen Bäumen und Sträuchern, die den Garten umrahmen. Im Hintergrund erkennt man einen Wald mit hohen, dichten Bäumen, die für Schatten und eine naturnahe Kulisse sorgen. Es gibt einen sanften Übergang von gepflegtem Gartenbereich zu wilderer Vegetation. Die gesamte Szene vermittelt eine ruhige, harmonische Atmosphäre, ideal zum Entspannen und zur Erholung. Der Garten scheint liebevoll gestaltet zu sein und bietet verschiedene Elemente der Natur, die miteinander harmonieren.

Dokumentation

Natur im Garten (7/10) - Gartenparadies im Burgenland

Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies im Burgenland, stellt grüne Helden fürs Wohnzimmer vor und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch ist die Kiwi zu Gast.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.11.2025
15:05 - 15:30 Uhr

Mehr

karl ploberger

Natur im Garten

Aus einem Spielplatz für die Kinder wurde über die Jahrzehnte ein liebevoll gestalteter Wohlfühlgarten. Das blühende Reich von Elfriede Kirnbauer-Luger im burgenländischen Riedlingsdorf schmückt ein Schwimmteich, Obstbäume, eine Blumenwiese und eine Laube aus Recycling-Material.

Garten und mehr - Tipps vom Biogärtner

Zimmerpflanzen erleben einen enormen Boom. Besonders beliebt sind nun alle Pflanzen mit bunten Blättern - je größer sie sind, desto begehrter. Karl Ploberger präsentiert seine Hitparade der "grünen Helden" fürs Zimmer.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert mehrere Rezepte aus der Kiwi: eine Creme mit Seidentofu, eine sogenannte "Nicecream" und auch ein paar Hexen sowie Monster für eine gelungene Halloweenparty.

Die Gärtnerinnen

Lassen wir der Natur einen beinahe ungestörten Platz im Garten, holen wir uns wertvolle Helfer in den Garten. Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln zeigen, wie man ein wildes Eck anlegen kann.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Im Herbst ist so viel zu tun - wie soll ich es am besten angehen, um wieder etwas Ordnung in den Garten zu bringen?

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.