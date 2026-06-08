Dokumentation
Natur im Garten (10/10) - Fernöstlicher Naturgarten
Karl Ploberger besucht einen Garten mit fernöstlichem Flair. Er präsentiert außerdem trockenheitsverträgliche Sommerkräuter. Kräuterhexe Uschi stellt die traditionsreiche Haus- oder Dachwurz vor.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 11.07.2026
- 15:10 - 15:35 Uhr
Der 4500 Quadratmeter große Garten von Sabine und Herbert Bauer im oststeirischen Floing wurde 2010 angelegt. Aus dem einst verwilderten Grundstück entstand ein fernöstlich inspirierter Naturgarten mit Teich, Insel und Holztempel, markanten Steinschlichtungen und einer vielfältigen Pflanzenwelt von heimischen Kräutern bis zu Bambus und Mammutbäumen. Zwischen Wasser, Steinen und Kräuterbeeten finden Sabine und Herbert Bauer Rückzugsorte, die sie als "Energietankstelle" erleben.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger stellt ideale Sommerkräuter für sonnige, trockene Standorte vor. Sie benötigen wenig Wasser, schätzen durchlässige Böden und danken Rückschnitte mit kräftigem Wachstum.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Haus- oder Dachwurz, eines der ältesten "Erste-Hilfe-Kräuter". Die robuste Pflanze gedeiht an extrem trockenen Standorten. Uschi zeigt einfache Anwendungen vom Pflanzensaft bei Insektenstichen bis zu kühlenden Masken für gereizte Haut.
Die Gärtnerinnen
Auf der Garten Tulln errichten die Gärtnerinnen eine Kräuterspirale, deren Aufbau auf der Permakultur beruht. Sie erklären Standortwahl, Steinsetzung, Bodenaufbau und die verschiedenen Bepflanzungszonen – von mediterranen Kräutern oben bis zu nährstoffliebenden Arten unten.