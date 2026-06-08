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Das Bild zeigt einen Teil eines Gartens, der in der oststeirischen Gemeinde Floing angelegt wurde. Im Vordergrund ist eine Steinfigur einer weiblichen Gestalt zu sehen, die eine kleine Krug oder Vase hält. Diese Statue steht auf einem großen Stein, umgeben von dichtem Grün, das aus verschiedenen Pflanzen besteht. Hinter der Statue erkennt man einen Teich, dessen Wasser ruhig ist und eine Reflexion der Umgebung zeigt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Teiches ist eine Holzbrücke zu sehen, die über das Wasser führt und in den Garten hineinragt. Im Hintergrund des Bildes sind weitere Pflanzen sowie eine weitere Statue zu erkennen, die eine meditative Pose einnimmt. Der Garten ist durch eine Vielfalt an Pflanzen geprägt, darunter auch Bambus. Die Atmosphäre wirkt friedlich und einladend, was den Garten zu einem Rückzugsort erscheinen lässt.

Dokumentation

Natur im Garten (10/10) - Fernöstlicher Naturgarten

Karl Ploberger besucht einen Garten mit fernöstlichem Flair. Er präsentiert außerdem trockenheitsverträgliche Sommerkräuter. Kräuterhexe Uschi stellt die traditionsreiche Haus- oder Dachwurz vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.07.2026
15:10 - 15:35 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Der 4500 Quadratmeter große Garten von Sabine und Herbert Bauer im oststeirischen Floing wurde 2010 angelegt. Aus dem einst verwilderten Grundstück entstand ein fernöstlich inspirierter Naturgarten mit Teich, Insel und Holztempel, markanten Steinschlichtungen und einer vielfältigen Pflanzenwelt von heimischen Kräutern bis zu Bambus und Mammutbäumen. Zwischen Wasser, Steinen und Kräuterbeeten finden Sabine und Herbert Bauer Rückzugsorte, die sie als "Energietankstelle" erleben.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger stellt ideale Sommerkräuter für sonnige, trockene Standorte vor. Sie benötigen wenig Wasser, schätzen durchlässige Böden und danken Rückschnitte mit kräftigem Wachstum.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Haus- oder Dachwurz, eines der ältesten "Erste-Hilfe-Kräuter". Die robuste Pflanze gedeiht an extrem trockenen Standorten. Uschi zeigt einfache Anwendungen vom Pflanzensaft bei Insektenstichen bis zu kühlenden Masken für gereizte Haut.

Die Gärtnerinnen

Auf der Garten Tulln errichten die Gärtnerinnen eine Kräuterspirale, deren Aufbau auf der Permakultur beruht. Sie erklären Standortwahl, Steinsetzung, Bodenaufbau und die verschiedenen Bepflanzungszonen – von mediterranen Kräutern oben bis zu nährstoffliebenden Arten unten.

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