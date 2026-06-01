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Das Bild zeigt einen üppigen Garten in der steirischen Gemeinde St. Bartholomä, der als „Little Hawaii“ beschrieben wird. Im Vordergrund sind verschiedene exotische Pflanzen, darunter große Palmen und Sukkulenten, die die Szenerie prägen. Ein runder Becken mit Wasser ist sichtbar, umgeben von Steinen und bunten Pflanzen. Drumherum stehen künstlerische Elemente wie Metallfiguren und Dekorationen. Im Hintergrund ist ein Gebäude mit rotem Dach und Holzverkleidungen zu sehen, das teilweise von der Vegetation verdeckt wird. Der Boden ist mit Kies bestückt und es gibt einen sichtbaren Weg durch den Garten, der zu weiteren Pflanzbereichen führt. Die Gesamtstimmung wirkt friedlich und einladend, was auf die über Jahrzehnte gewachsene Pflanzenvielfalt hinweist.

Dokumentation

Natur im Garten (9/10) - Exotisches Gartenparadies Steiermark

Karl führt in einen Garten in der steirischen Gemeinde St. Bartholomä. Der Biogärtner zeigt, wie Erdbeeren auf kleinstem Raum gedeihen und Uschi stellt das traditionsreiche Gänsefingerkraut vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.06.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Der Garten von Klaus Gowald in St. Bartholomä ist ein über Jahrzehnte gewachsenes exotisches Pflanzenparadies mit rund 120 Palmen, zahlreichen Sukkulenten und einer naturnahen Wasserführung. Viele Pflanzen stammen aus eigener Samenvermehrung und sind besonders robust. Das 1300‑Quadratmeter-Areal gilt als „Little Hawaii“ und ist für Klaus Gowald zugleich Rückzugsort und offener Begegnungsraum.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Erdbeeren am Balkon stehen bei Karl Ploberger im Mittelpunkt. Große, flache und gut drainierte Gefäße, torffreie und nährstoffreiche Erde sowie Sorten wie ‘Senga Sengana‘, ‘Ostara‘ oder ‘Mara des Bois‘ schaffen gute Voraussetzungen für eine reiche Ernte.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch widmet sich dem Gänsefingerkraut, das in Irland als „silverweed“ bekannt ist. Seine Gerbstoffe machen es zu einem vielseitigen Heilkraut für Haut, Magen-Darm und Zahnfleisch. Gezeigt wird die Herstellung einer Tinktur, die als beruhigendes Rasierwasser dient.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln präsentieren Zeigerpflanzen, die Rückschlüsse auf Bodenarten wie magere, nährstoffreiche, feuchte, trockene oder verdichtete Standorte zulassen.

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