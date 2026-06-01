Dokumentation
Natur im Garten (9/10) - Exotisches Gartenparadies Steiermark
Karl führt in einen Garten in der steirischen Gemeinde St. Bartholomä. Der Biogärtner zeigt, wie Erdbeeren auf kleinstem Raum gedeihen und Uschi stellt das traditionsreiche Gänsefingerkraut vor.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.06.2026
- 15:00 - 15:30 Uhr
Der Garten von Klaus Gowald in St. Bartholomä ist ein über Jahrzehnte gewachsenes exotisches Pflanzenparadies mit rund 120 Palmen, zahlreichen Sukkulenten und einer naturnahen Wasserführung. Viele Pflanzen stammen aus eigener Samenvermehrung und sind besonders robust. Das 1300‑Quadratmeter-Areal gilt als „Little Hawaii“ und ist für Klaus Gowald zugleich Rückzugsort und offener Begegnungsraum.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Erdbeeren am Balkon stehen bei Karl Ploberger im Mittelpunkt. Große, flache und gut drainierte Gefäße, torffreie und nährstoffreiche Erde sowie Sorten wie ‘Senga Sengana‘, ‘Ostara‘ oder ‘Mara des Bois‘ schaffen gute Voraussetzungen für eine reiche Ernte.
Uschi blüht auf
Uschi Zezelitsch widmet sich dem Gänsefingerkraut, das in Irland als „silverweed“ bekannt ist. Seine Gerbstoffe machen es zu einem vielseitigen Heilkraut für Haut, Magen-Darm und Zahnfleisch. Gezeigt wird die Herstellung einer Tinktur, die als beruhigendes Rasierwasser dient.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln präsentieren Zeigerpflanzen, die Rückschlüsse auf Bodenarten wie magere, nährstoffreiche, feuchte, trockene oder verdichtete Standorte zulassen.