Dokumentation
Natur im Garten (6/10) - Südostasiatischer Garten in Oberösterreich
Karl Ploberger präsentiert einen außergewöhnlichen Naturgarten mit asiatischen Einflüssen und erklärt die Bedeutung von Kompost für gesunde Böden. Kräuterhexe Uschi widmet sich der Melanzani.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 31.10.2026
- 15:00 - 15:30 Uhr
Seit fast 35 Jahren gestalten Gabriele und Franz Hochreiter in Walding im oberösterreichischen Mühlviertel ihren naturnahen Garten im südostasiatischen Stil. Inspiriert von Reisen nach Bali und anderen asiatischen Ländern entstand ein vielseitiger Garten mit Teichen, Kunstobjekten und unterschiedlichen Gartenräumen, der direkt in den Wald übergeht.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger zeigt, warum Kompost im Herbst besonders wichtig ist. Aus Laub, Rasenschnitt und Pflanzenresten entsteht wertvoller Humus, der Wasser speichert, den Boden schützt und Pflanzen im kommenden Gartenjahr stärkt.
Uschi blüht auf
Uschi Zezelitsch bereitet aus geschmorten Melanzani und Baba Ganoush orientalisch inspirierte "Baba Jaga-Melanzani-Hexenaugen" zu.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen der Garten Tulln zeigen, wie Samen von Stauden richtig geerntet, getrocknet und gelagert werden. Außerdem erklären sie, worauf bei der Aussaat von Kalt- und Warmkeimern zu achten ist und wie sich Pflanzen durch Samen vermehren lassen.