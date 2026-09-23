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Das Bild zeigt einen naturnahen Garten mit asiatischen Einflüssen. Im Vordergrund sind Pflanzen und Holzobjekte, im Hintergrund stehen zwei Buddha-Statuen vor einer farbigen Wand. Ein Brunnen ist ebenfalls sichtbar.

Dokumentation

Natur im Garten (6/10) - Südostasiatischer Garten in Oberösterreich

Karl Ploberger präsentiert einen außergewöhnlichen Naturgarten mit asiatischen Einflüssen und erklärt die Bedeutung von Kompost für gesunde Böden. Kräuterhexe Uschi widmet sich der Melanzani.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
31.10.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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Natur im Garten

Seit fast 35 Jahren gestalten Gabriele und Franz Hochreiter in Walding im oberösterreichischen Mühlviertel ihren naturnahen Garten im südostasiatischen Stil. Inspiriert von Reisen nach Bali und anderen asiatischen Ländern entstand ein vielseitiger Garten mit Teichen, Kunstobjekten und unterschiedlichen Gartenräumen, der direkt in den Wald übergeht.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger zeigt, warum Kompost im Herbst besonders wichtig ist. Aus Laub, Rasenschnitt und Pflanzenresten entsteht wertvoller Humus, der Wasser speichert, den Boden schützt und Pflanzen im kommenden Gartenjahr stärkt.

Uschi blüht auf

Uschi Zezelitsch bereitet aus geschmorten Melanzani und Baba Ganoush orientalisch inspirierte "Baba Jaga-Melanzani-Hexenaugen" zu.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen der Garten Tulln zeigen, wie Samen von Stauden richtig geerntet, getrocknet und gelagert werden. Außerdem erklären sie, worauf bei der Aussaat von Kalt- und Warmkeimern zu achten ist und wie sich Pflanzen durch Samen vermehren lassen.

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