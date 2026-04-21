Dokumentation
Natur im Garten (2/10) - Côte d'Azur
Karl Ploberger öffnet die Tür zu einem internationalen Garten an der Côte d'Azur in Südfrankreich und widmet sich dem Pikieren, Kräuterhexe Uschi stellt Kräuterseitlinge vor.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 09.05.2026
- 15:00 - 15:25 Uhr
Die Künstlerin Anne Marie Deloire lebt im Hinterland von Nizza an der im Einklang mit der Natur. Sie liebt die Töpferkunst. Die Mauern sind voll mit getöpferten Muscheln, Glasmurmeln und Schneckenhäusern - maritime Kreationen, die in diesem Naturgarten den Eindruck eines Korallenriffs vermitteln.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Im Zentrum steht das Pikieren, das sorgsame Vereinzeln junger Keimlinge. Zehn präzise Schritte zeigen, wie Wurzeln geschützt, Pflanzlöcher richtig vorbereitet und die Jungpflanzen in lockere, nährstoffreiche Erde gesetzt werden.
Uschi blüht auf
Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem Kräuterseitling, der ganzjährig erhältlich ist und wegen seines nussigen Aromas geschätzt wird. Im Mittelpunkt stehen einfache Hinweise zur eigenen Kultur sowie eine Antipasti-Kreation: blanchierte Pilzscheiben werden mit weiteren Zutaten zu einem cremigen Aufstrich verarbeitet und in Gläsern auf getoastetem Pumpernickel angerichtet.
Die Gärtnerinnen
Die Gärtnerinnen geben einen systematischen Überblick über Schnecken im Garten, ihre Lebensweise, Unterschiede zwischen Arten und typische Schadbilder. Neben Artenkenntnis stehen praktische Maßnahmen im Fokus.