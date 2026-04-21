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Das Bild zeigt einen Garten mit einer hellen, freundlichen Atmosphäre. Im Vordergrund ist eine grüne Fensterläden-Tür geöffnet, die einen Blick auf eine bunte Gartenlandschaft ermöglicht. Rechts vom Bild ist eine Säule, die mit Muscheln und Steinen verziert ist. Um diese Säule herum wachsen verschiedene Pflanzen, darunter bunte Blumen in Töpfen aus Ton und Keramik sowie Blattpflanzen. In der Nähe steht ein rustikaler, metallener Stuhl. Im Hintergrund ist ein Swimmingpool sichtbar, der von üppiger grüner Vegetation umgeben ist. Die Sonne scheint klar, und der Himmel ist strahlend blau, was zur lebhaften Stimmung des Gartens beiträgt. Insgesamt vermittelt das Bild eine friedliche und einladende Gartenlandschaft an der Côte d'Azur in Südfrankreich.

Dokumentation

Natur im Garten (2/10) - Côte d'Azur

Karl Ploberger öffnet die Tür zu einem internationalen Garten an der Côte d'Azur in Südfrankreich und widmet sich dem Pikieren, Kräuterhexe Uschi stellt Kräuterseitlinge vor.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
09.05.2026
15:00 - 15:25 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Die Künstlerin Anne Marie Deloire lebt im Hinterland von Nizza an der im Einklang mit der Natur. Sie liebt die Töpferkunst. Die Mauern sind voll mit getöpferten Muscheln, Glasmurmeln und Schneckenhäusern - maritime Kreationen, die in diesem Naturgarten den Eindruck eines Korallenriffs vermitteln.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Im Zentrum steht das Pikieren, das sorgsame Vereinzeln junger Keimlinge. Zehn präzise Schritte zeigen, wie Wurzeln geschützt, Pflanzlöcher richtig vorbereitet und die Jungpflanzen in lockere, nährstoffreiche Erde gesetzt werden.

Uschi blüht auf

Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich dem Kräuterseitling, der ganzjährig erhältlich ist und wegen seines nussigen Aromas geschätzt wird. Im Mittelpunkt stehen einfache Hinweise zur eigenen Kultur sowie eine Antipasti-Kreation: blanchierte Pilzscheiben werden mit weiteren Zutaten zu einem cremigen Aufstrich verarbeitet und in Gläsern auf getoastetem Pumpernickel angerichtet.

Die Gärtnerinnen

Die Gärtnerinnen geben einen systematischen Überblick über Schnecken im Garten, ihre Lebensweise, Unterschiede zwischen Arten und typische Schadbilder. Neben Artenkenntnis stehen praktische Maßnahmen im Fokus.

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