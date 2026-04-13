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  4. Natur im Garten (1/10) - Barockgarten Schloss Hof
Das Bild zeigt eine wunderschöne Gartenlandschaft, die mit bunten Blumen und grünen Rasenflächen gestaltet ist. Im Vordergrund sind rechteckige Blumenbeete mit verschiedenen Blumenarten, darunter Tulpen und andere Farbtupfer, angeordnet. Diese Beete sind von frisch geschnittenem Rasen umgeben. Im Hintergrund ist eine große, gelbe Gebäudeanlage zu sehen, die von höherem, geschnittenem Grün flankiert wird. Ein flacher, runder Brunnen aus hellem Stein ist ebenfalls im Bild vorhanden, umgeben von einer geschwungenen Pflasterung. Auf der linken Seite führen Treppen zu einer höher gelegenen Mauer, die mit balustradenartigen Ausstattungen verziert ist. Die gesamte Szenerie vermittelt eine harmonische und gepflegte Gartenatmosphäre. Es ist ein klarer, sonniger Tag, und die Blütenfärbungen heben sich lebhaft vom Grün des Gartens ab.

Dokumentation

Natur im Garten (1/10) - Barockgarten Schloss Hof

Karl Ploberger reist in die prachtvollen Gärten von Schloss Hof, gibt Aussaat-Tipps und erklärt den Nutzen von Mikroorganismen für den Gartenboden. Kräuterhexe Uschi widmet sich dem beliebten Bärlauch.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
02.05.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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karl ploberger

Natur im Garten

Diesmal führt die Reise in die historischen Barockgärten von Schloss Hof. Die Anlage im niederösterreichischen Marchfeld verbindet Gartengeschichte, Handwerk und Naturerlebnis – ein inspirierender Ort, der zeigt, wie prachtvoll traditionelle Gartenkultur bis heute wirken kann.

Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner

Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Garten kitzeln und die Sehnsucht nach frischem Grün erwacht, ist es Zeit, mit der Aussaat zu beginnen. Damit die kleinen Pflänzchen kräftig und gesund wachsen, hat Karl Ploberger zehn bewährte Tipps.

Uschi blüht auf

Bei Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den kraftvollen Bärlauch. Sie zeigt, worauf man bei der Ernte achten muss, spricht über Heilwirkungen und ihre persönliche „Bärlauch-Frühlingskur“. Außerdem zaubert sie bärenstarke Bärlauch-Makis – ein frisches, würziges Fingerfood für jedes Frühlingsbuffet.

Die Gärtnerinnen

Damit im Gemüsegarten eine reiche Ernte gelingt, ist ein gesunder Boden das A und O. Die Gärtnerinnen der Garten Tulln kümmern sich um die Bodenvorbereitung: von der richtigen Auflockerung über Gründüngung und Bodenhilfsstoffe bis zum Schutz vor Austrocknung und Unkraut. Schritt für Schritt zeigen sie, wie man Gemüsebeete optimal in die Saison startet.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Was bewirken Mikroorganismen?

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