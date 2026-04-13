Dokumentation
Natur im Garten (1/10) - Barockgarten Schloss Hof
Karl Ploberger reist in die prachtvollen Gärten von Schloss Hof, gibt Aussaat-Tipps und erklärt den Nutzen von Mikroorganismen für den Gartenboden. Kräuterhexe Uschi widmet sich dem beliebten Bärlauch.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 02.05.2026
- 15:05 - 15:30 Uhr
Diesmal führt die Reise in die historischen Barockgärten von Schloss Hof. Die Anlage im niederösterreichischen Marchfeld verbindet Gartengeschichte, Handwerk und Naturerlebnis – ein inspirierender Ort, der zeigt, wie prachtvoll traditionelle Gartenkultur bis heute wirken kann.
Garteln und mehr – Tipps vom Biogärtner
Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Garten kitzeln und die Sehnsucht nach frischem Grün erwacht, ist es Zeit, mit der Aussaat zu beginnen. Damit die kleinen Pflänzchen kräftig und gesund wachsen, hat Karl Ploberger zehn bewährte Tipps.
Uschi blüht auf
Bei Uschi Zezelitsch dreht sich alles um den kraftvollen Bärlauch. Sie zeigt, worauf man bei der Ernte achten muss, spricht über Heilwirkungen und ihre persönliche „Bärlauch-Frühlingskur“. Außerdem zaubert sie bärenstarke Bärlauch-Makis – ein frisches, würziges Fingerfood für jedes Frühlingsbuffet.
Die Gärtnerinnen
Damit im Gemüsegarten eine reiche Ernte gelingt, ist ein gesunder Boden das A und O. Die Gärtnerinnen der Garten Tulln kümmern sich um die Bodenvorbereitung: von der richtigen Auflockerung über Gründüngung und Bodenhilfsstoffe bis zum Schutz vor Austrocknung und Unkraut. Schritt für Schritt zeigen sie, wie man Gemüsebeete optimal in die Saison startet.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Was bewirken Mikroorganismen?