Dokumentation
Natur im Garten (9/10) - Artenreicher Wüstengarten im Burgenland
Karl Ploberger präsentiert einen artenreichen Wüstengarten im Burgenland, widmet sich nicht alltäglichen Kräutern und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ein Betthupferl aus der Mariendistel.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 20.09.2025
- 15:05 - 15:30 Uhr
Vom Lotto-Studio in seinen geliebten Garten - "Lotto 6 aus 45"-Moderator und Gartenjournalist Ralph Huber-Blechinger öffnet das Gartentor zu seinem trockenheitsverträglichen Naturgarten im Burgenland. Yuccas, Agaven und winterharte Kakteen gedeihen hier ebenso wie Feigen, Granatapfel, Kaki und viele weitere Exoten. In der Gestaltung hat der Gartenenthusiast viel Wert auf insektenfreundliche Staudenbeete gelegt, die üppig blühen. Knackiges gibt's aus dem Gemüsegarten.
Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner
Karl Ploberger stellt außergewöhnliche Kräuter wie Griechische Myrte, Peruanischen Salbei, Kalifornischen Thymian und Damiana vor.
Uschi blüht auf
Sie ist majestätisch, mit einer purpurfarbenen Krone und stacheligen Blättern - die Mariendistel. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch bereitet daraus ihre "Mitzi-Kekse" zu, ein perfektes Betthupferl.
Die Gärtnerinnen
In der "Natur sucht Garten"-Anlage auf der Garten Tulln entstehen eine Wildbienen-Nisthilfe und eine Käferburg.
Gartenfrage der Woche
Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Warum werden Gurken manchmal bitter?