Pflanzen umgeben von Steinmauern und einer Holzwand

Natur im Garten (9/10) - Artenreicher Wüstengarten im Burgenland

Karl Ploberger präsentiert einen artenreichen Wüstengarten im Burgenland, widmet sich nicht alltäglichen Kräutern und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch zaubert ein Betthupferl aus der Mariendistel.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
20.09.2025
15:05 - 15:30 Uhr

karl ploberger

Natur im Garten

Vom Lotto-Studio in seinen geliebten Garten - "Lotto 6 aus 45"-Moderator und Gartenjournalist Ralph Huber-Blechinger öffnet das Gartentor zu seinem trockenheitsverträglichen Naturgarten im Burgenland. Yuccas, Agaven und winterharte Kakteen gedeihen hier ebenso wie Feigen, Granatapfel, Kaki und viele weitere Exoten. In der Gestaltung hat der Gartenenthusiast viel Wert auf insektenfreundliche Staudenbeete gelegt, die üppig blühen. Knackiges gibt's aus dem Gemüsegarten.

Garten und mehr – Tipps vom Biogärtner

Karl Ploberger stellt außergewöhnliche Kräuter wie Griechische Myrte, Peruanischen Salbei, Kalifornischen Thymian und Damiana vor.

Uschi blüht auf

Sie ist majestätisch, mit einer purpurfarbenen Krone und stacheligen Blättern - die Mariendistel. Kräuterhexe Uschi Zezelitsch bereitet daraus ihre "Mitzi-Kekse" zu, ein perfektes Betthupferl.

Die Gärtnerinnen

In der "Natur sucht Garten"-Anlage auf der Garten Tulln entstehen eine Wildbienen-Nisthilfe und eine Käferburg.

Gartenfrage der Woche

Karl Ploberger beantwortet die Gartenfrage der Woche: Warum werden Gurken manchmal bitter?

