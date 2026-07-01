Dokumentation
Namibias Naturwunder (2/2) – Kleine Helden, große Jäger
Namibia ist ein Land voll unerwarteter Vielfalt und dramatischer Begegnungen. Es erstreckt sich von der trockenen Kalahari bis zur feuchten Savanne im Nordosten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.07.2026
- 21:00 - 21:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Diese Folge von "Namibias Naturwunder" erzählt die Geschichten der Tierwelt Namibias und beleuchtet dabei auch die Herausforderungen, mit denen die Tiere zu kämpfen haben.
Die Kalahari ist eine trockene und karge Wüste, die dennoch eine überraschende Artenvielfalt bietet. Eines der seltenen Geschöpfe, die dort leben, ist das Steppenschuppentier. Es ähnelt einem possierlichen Dinosaurier und ist das einzige Säugetier, das Hornschuppen trägt. Über seine Lebensweise ist noch immer wenig bekannt, aber es ernährt sich von Ameisen und Termiten, deren Nester es mit seinem feinen Geruchsinn aufspürt. Dass Steppenschuppentier knackt die Nester mit kräftigen Krallen auf, um die Insekten mit seiner langen Zunge aufzusaugen. Dennoch ist es in seinem Bestand massiv bedroht, da es wegen seines Fleisches und der besonders begehrten Schuppen das am häufigsten illegal gehandelte Säugetier der Welt ist.
Als kleiner Wächter der Wüste beobachtet das Erdmännchen aufmerksam seine Umgebung und hält stets Ausschau nach Feinden. Zusammen mit seiner Kolonie geht es auf Futtersuche und gräbt sich durch den Boden auf der Suche nach Leckereien. Die wahre Leibspeise der Erdmännchen ist dabei überraschenderweise der Skorpion, den sie nach dem Entfernen des Giftstachels genüsslich verspeisen.
Im Nordosten Namibias liegen die großen Flüsse. Der größte von ihnen ist der Sambesi. Dort führt eine Leitkuh eine Elefantenherde an. Elefantengesellschaften sind sehr komplex: Mütter mit ihren Kindern, Schwestern und Tanten mit ihrem eigenen Nachwuchs. Sie alle bilden eine eng verbundene Familienherde. Nirgendwo sonst in Afrika gibt es so viele Dickhäuter wie dort. Einst waren sie weit über den Kontinent verbreitet. Doch Afrikanische Elefanten werden immer seltener.
Von den trockenen Savannen bis zu den weiten Flusslandschaften: Namibia ist das Land der 1000 Gesichter, Wunder und Geschichten. Es ist eine Welt der kleinen Helden und großen Jäger.