Dokumentation
Mein Afrika – Gepardenbrüder
Reinhard Künkel fährt jeden Tag auf Safari, um Tiere zu fotografieren und zu filmen. Ganz besonders interessieren ihn dabei die Geparde seiner Region und ihre Lebensgeschichten.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 06.07.2027
In dieser Folge sucht Künkel vor allem die beiden Gepardenbrüder, die die ganze Region kontrollieren und sich mit fast allen Weibchen paaren. Außerdem beobachtet er, wie die Gepardenmütter täglich darum kämpfen müssen, ihre Jungen durchzubringen.
Natürlich kennt der Fotograf und Filmemacher Reinhard Künkel auch die natürlichen Abläufe und weiß, wann mit den Regenzeiten die großen Herden der Gnus und Zebras kommen. Weil er sich ständig zwischen ihnen aufhält, sieht, wie die Jungtiere aufwachsen, und erlebt, wie andere ein Opfer der Raubkatzen werden, entwickelt er ganz persönliche Bindungen zu den Tieren. Und er weiß viele Geschichten zu erzählen.