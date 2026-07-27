Dokumentation
Mein Afrika – Cheetah und ihre Jungen
Tierfilmer Reinhard Künkel wohnt am Südrand der Serengeti, mitten in der Wildnis Afrikas. Besonders interessieren ihn gerade die Gepardenmutter "Cheetah" und ihre fünf Jungen. Täglich muss Cheetah darum kämpfen, ihren Nachwuchs durchzubringen. Weil er sich ständig zwischen den Tieren aufhält und auch erlebt hat, wie eines der Fünflinge verloren ging, hat Reinhard Künkel eine ganz persönliche Bindung zu der kleinen Gepardenfamilie entwickelt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Verfügbar
- weltweit
- Verfügbar bis:
- bis 13.07.2027