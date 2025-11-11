Dokumentation
Legendäre Zugabenteuer: Mexikos "Copper Canyon Railway"
Mit dem „Chepe“ geht es durch atemberaubende Schluchten, vorbei an wilden Landschaften und indigenem Leben. Die Dokumentation folgt der berühmten Strecke von den Bergen bis an den Pazifik - ein echtes Abenteuer auf Schienen.
- Produktionsland und -jahr:
- Mexiko 2024
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.03.2027
- Ton
- UT
Der "Ferrocarril Chihuahua al Pacífico", kurz "Chepe", wurde einst für den Güterverkehr gebaut, um Kupfer und Getreide aus den Bergen an die Küste zu bringen. Heute verkehren dort bequeme Personenzüge, die bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt sind.
Tiefe Schluchten und außergewöhnliche Landschaften
Die Reise des "El Chepe" beginnt in der Bergstadt Creel und führt entlang des "Barranca del Cobre", auf Deutsch "Kupferschlucht", der Heimat des indigenen Volks der Tarahumara. Die Dokumentation begleitet Bahnangestellte und Streckenkontrolleure, die für kleine und große Reparaturen an der eingleisigen Strecke verantwortlich sind. Die Fahrt endet in Los Mochis an der Küste des Pazifischen Ozeans.