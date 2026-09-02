Land zwischen den Meeren

Eine dreiteilige Filmreise einmal rund um Dänemark… von der Nordsee - dem oft rauen „Westmeer“ mit seinen Gezeiten - bis hin zu den lieblichen „Südsee“-Inseln der Ostsee. Eine kontrastreiche Reise: Jahreszeiten, Wetterwechsel, viele einzigartige Landschaften, Fjorde und Belte, gemütliche Hafenorte und vergessene Inseln… Ein Wasserreich mit so vielen Gesichtern, Charakteren und Kuriositäten. Ihnen ist dieser Dreiteiler auf der Spur. Er sucht die Menschen dort und ihre oft verborgenen Geschichten, gräbt Mythen, Spuk und Sagen aus. Ein filmisches Portrait, das die Seele Dänemarks einfängt… mit einem kleinen Plattbodenschiff vom Wasser aus erkundet.