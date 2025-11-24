Königliche Gärten - Schloss Schönbrunn

Der Rosengarten

Quelle: Gernot Stadler Film

Schönbrunn liegt am westlichen Rand Wiens - dort, wo sich das Land zum Wiener Becken öffnet. Was als Jagdrevier der Habsburger begann, wird unter Maria Theresia und Franz I. Stephan zum Sinnbild absolutistischer Ordnung: ein französisch inspirierter Barockgarten mit Mittelachse, Großem Parterre, Gloriette und Neptunbrunnen. "Frankreich war hier das große Vorbild - Versailles, die Gärten von Ludwig XIV.", erklärt Kunsthistorikerin Anna Mader-Kratky.



Der Film folgt den Spuren dieser Inszenierung der Macht und trifft die Menschen, die das Ensemble lebendig halten: das Team der Feldgärten, das jährlich hunderttausende Pflanzen großzieht; Gärtnerinnen und Gärtner, die 145 Hektar Park nach historischen Vorgaben in Form halten; sowie Expertinnen und Experten, die den Tiergarten Schönbrunn als ältesten zoologischen Garten der Welt erforschen, weiterentwickeln und zugleich das historische Ensemble bewahren.