Das Bild zeigt die Terrassenanlagen des Schlosses Sanssouci in Potsdam, Deutschland. Im Vordergrund verläuft ein schmaler, sandfarbener Weg, der von gleichmäßig angeordneten, hohen Laubbäumen gesäumt ist. Auf dem Weg spazieren mehrere Personen, die in Freizeitkleidung gekleidet sind. Hinter den Bäumen erhebt sich eine steile Treppe, die bis zur Architektur des Schlosses führt. Die Terrassen sind mit einer Vielzahl von ornamentalen Pflanzen und Springbrunnen gestaltet. Die Fassade des Schlosses ist in sanften Gelbtönen gehalten und hat ein charakteristisches, grünes Dach. Kleine Skulpturen sind entlang der Treppe und in den Gärten zu sehen. Der Himmel ist teilweise bewölkt und die Atmosphäre wirkt ruhig und einladend.

Schloss Sanssouci - aus der Reihe "Königliche Gärten"

Sanssouci lädt zu einem Rendezvous mit Friedrich II. Sein berühmtes Refugium in Potsdam vereint Architektur und Gartengestaltung zu dem gelungensten Gesamtkunstwerk des großen Königs der Preußen.

Sendetermin
03.11.2025
21:05 - 22:00 Uhr

Die Dokumentation beleuchtet verschiedene Aspekte der beeindruckenden Anlage: ihre Entstehung, ihre historische Bedeutung sowie die Herausforderungen ihrer Erhaltung.

Das Bild zeigt das Schloss Charlottenhof, ein historisches Bauwerk in Potsdam, umgeben von malerischen Gärten. Im Vordergrund erstreckt sich ein kleiner Teich, der die grüne Landschaft widerspiegelt. An den Rändern des Teiches wachsen verschiedene Blumen, die Farben und Texturen zur Szenerie hinzufügen. Im Hintergrund ist das Schloss sichtbar, das eine klare, architektonisch strukturierte Fassade hat, geschmückt mit Säulen und großen Fenstern mit blauen Fensterläden. Über der Anlage ist der Himmel größtenteils blau mit einigen weißen, wolkigen Elementen. Ein schmaler Weg führt vom Teich zu den Haupttreppen des Schlosses. Links im Bild steht eine Pergola, die mit Pflanzen bewachsen ist und einen schattigen Bereich bietet. Die gesamte Szenerie strahlt eine ruhige, harmonische Atmosphäre aus, die den Charakter des historischen Ortes unterstreicht.
Rückzugsort von König Friedrich Wilhelm IV: Schloss Charlottenhof
Quelle: Gernot Stadler Film

Schloss und Park Sanssouci sind eine Touristenattraktion, ein lebendiger Teil des UNESCO-Welterbes und untrennbar mit einer der schillerndsten Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts verbunden. Ab dem Jahr 1744 entstand auf einem Landgut in Potsdam, nahe Berlin, das Refugium von Friedrich dem Großen.

Hier suchte er Ruhe und Erholung von den Zwängen des Hoflebens, der Politik und der Kriege und wollte ohne Sorgen, auf Französisch "sans souci", das Leben genießen. Hier starb "der Große" am 17. August 1786.

Das Bild zeigt eine üppige Gartenlandschaft im Schlosspark von Sanssouci in Potsdam. Im Vordergrund sind dichte, grüne Hecken und verschiedene Pflanzen zu sehen, die eine reiche Flora darstellen. In der Mitte des Bildes erhebt sich eine traditionelle Windmühle, die von Bäumen umgeben ist. An der rechten Seite des Bildes befindet sich eine aufwendig gestaltete Uhr mit einer Figur auf der Spitze. Der Himmel ist teilweise bewölkt, mit einigen hellen Stellen. Die gesamte Szenerie vermittelt eine ruhige und harmonische Atmosphäre, die das architektonische und gärtnerische Gesamtwerk von König Friedrich II. repräsentiert.
Üppige Gartenpracht im Schlosspark von Sasnsouci
Quelle: Gernot Stadler Film

Friedrich plante mit seinem irdischen Paradies aber nicht nur reichlich Raum für Sinnesfreuden, sondern auch ein Gesamtkunstwerk als Spiegelbild seiner Visionen, oder zumindest seiner Selbstwahrnehmung.

Der Historiker Jürgen Luh, Autor der Biografie "Der Große: Friedrich II. von Preußen", gibt Einblicke in die Gedanken des Königs. Wie und wo sich diese Gedanken in der Gestaltung von Schloss und Gärten widerspiegeln, erläutert der Kunsthistoriker Samuel Wittwer, Autor des Buches "Die Welt der preußischen Schlösser".

Das Bild zeigt das Schloss Sanssouci in Potsdam, das von weitläufigen barocken Gärten umgeben ist. Im Vordergrund befindet sich ein großer Brunnen, aus dem Wasser in die Höhe sprudelt, umgeben von einem Teich. In der Mitte des Bildes erstreckt sich eine breite Treppe, die zu den terrassierten Gärten führt, die mit Hecken und niedrigem Grün gestaltet sind. Auf den Stufen sind einige Besucher zu sehen, die das Gelände erkunden. Hinter der Treppe steht das Schloss, dessen Fassade aus hellen Steinen besteht und von großen Fenstern und einem auffälligen, kuppelförmigen Dach mit grünem Belag gekrönt wird. Der Himmel ist teils bewölkt, mit hellen Wolken, die über das Gelände ziehen. Insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von historischer Architektur in einem gepflegten Gartenumfeld.
Brunnen mit Fontänen sind ein wichtiges Gestaltungselement barocker Gärten
Quelle: Gernot Stadler Film

Künstler, Philosoph und Obstliebhaber: Zier- und Nutzgarten mussten in Friedrichs Paradies eine harmonische Einheit bilden. Von den ikonischen Weinbergterrassen zu den Kompartimenten der Lustgärten blühte und gedieh hier alles, was die königliche Tafel begehrte.

Die Wiederherstellung von Friedrichs Kirschgarten vor der alten Orangerie ist nur eine der vielen Aufgaben der Gartendenkmalpflege, die sich im Park Sanssouci aber nicht allein um Obstgärten, Barock und Rokoko zu kümmern hat.

Das Bild zeigt eine naturnahe Landschaft im Schlosspark von Sanssouci in Potsdam, Deutschland. Im Vordergrund erstrecken sich grüne Wiesen mit hohem Gras, durchsetzt von vereinzelten kleinen Sträuchern. Eine ruhige Wasserfläche verläuft sn der unteren Bildhälfte, umgeben von dichtem, üppigem Grün. Im Hintergrund stehen mehrere große Bäume verschiedener Arten, deren Blätter in unterschiedlichen Grüntönen strahlen. Der Himmel ist blau mit einigen weißen Wolken, die für eine helle, freundliche Lichtstimmung sorgen. Die gesamte Szenerie vermittelt ein Gefühl von Ruhe und Idylle.
Alter Baumbestand und viel Natur prägen den Schlosspark von Sanssouci
Quelle: Gernot Stadler Film

Denn Friedrichs Nachfolger kamen mit eigenen Vorstellungen in sein Paradies, erweiterten es gemäß der Mode ihrer Zeit und verliehen ihm mit Landschaftsgärten auch eine natürlichere Schönheit. So wuchs der Park Sanssouci weit über den strengen Rahmen Friedrichs hinaus und umfasst heute rund 300 abwechslungsreiche Hektar, die von Menschen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg erforscht, gepflegt und erhalten werden.

Zu ihnen zählt der Landschaftsarchitekt und Parkrevierleiter Sven Hannemann, der neben seiner anspruchsvollen Tätigkeit auch noch die Zeit findet, sich um die kleinsten Mitarbeiterinnen des Parks zu kümmern: die Bienen.

"Königliche Gärten - Sanssouci" widmet sich dem faszinierenden Zusammenspiel von Kunst und Natur in Potsdam, führt durch die Geschichte und einen Ort, an dem sie lebendig wird und erzählt von historischen Persönlichkeiten, die ihn prägten sowie von Menschen der Gegenwart, die ihn heute zu einem Erlebnis machen.

