Königliche Gärten - Schloss Hof

Pfau in den Gärten von Schloss Hof.

Quelle: GS FILM

Die lebendige Kulturlandschaft umfasst auch den Gutshof, der von Landwirtschaft, Handwerk und Versorgung im 18. Jahrhundert erzählt. Heute prägen seltene Nutztierrassen, Pfauen und das geschützte Ziesel das Bild ebenso wie die Orangerie mit ihren Kübelpflanzen und Zitrusgewächsen - Zeugnisse barocker Sammelleidenschaft, Weltläufigkeit und botanischer Neugier.



Bis heute ist Schloss Hof ein Ort, an dem Geschichte erhalten, erforscht und gepflegt wird. Restauratoren, Gärtner und Fachleute arbeiten daran, historische Substanz zu bewahren und zugleich für ein breites Publikum erfahrbar zu machen. Zwischen Schloss, Garten und Gutshof entsteht so ein vielschichtiges Bild, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.