Königliche Gärten - Schloss Hof

Das Bild zeigt eine weitläufige Gartenlandschaft mit einem großen, gelben Schloss im Hintergrund. Das Schloss hat eine symmetrische Fassade mit vielen Fenstern. Vor dem Schloss befindet sich ein großzügiger Garten mit geometrischen Beeten, die sorgsam angelegt sind. In der Mitte des Gartens ist ein runder Brunnen mit Skulpturen, umgeben von einer Mauer mit Pflanzen. Breite, steinerne Stufen führen von der Gartenterrasse hinunter zum unteren Bereich des Gartens. Die Umgebung besteht aus gepflegtem Grün mit vereinzelten Bäumen und Büschen und erzeugt eine ruhige, einladende Atmosphäre. Der Himmel ist klar und sonnig.

Schloss Hof im niederösterreichischen Marchfeld, unweit der österreichisch-slowakischen Grenze, vereint barocke Architektur, Gartenkunst und Gutshof.

Begründet von Prinz Eugen, vollendet unter Maria Theresia, erzählt das Ensemble von Macht, Ordnung und höfischem Leben. Die Dokumentation führt durch historische Prunkräume, die botanische Vielfalt sowie die Tierwelt der Anlage.

Das Bild zeigt eine weitläufige Ansicht des Schloss Hof, das in der Marchfeld-Region liegt. Im Vordergrund sind mehrere Gebäude mit rot gedeckten Dächern und hellen Fassaden zu sehen. Diese sind von gepflegten Gärten und Wegen umgeben. Die Gärten sind geometrisch angelegt und enthalten kleine Beete sowie Bäume in Reihen. Im Hintergrund erstrecken sich weitläufige Felder, die in verschiedenen Grüntönen gehalten sind. Es gibt auch einige Bäume und eine leicht neblige Atmosphäre, die dem Bild eine ruhige Stimmung verleiht. Eine Straße führt durch die Landschaft, die vom Licht der Morgensonne beleuchtet wird. Der ganze Bereich vermittelt den Eindruck eines historischen und gepflegten Grundstücks, das von Natur umgeben ist.
Schloss Hof, Marchfeld.
Quelle: GS FILM

Rund 50 Kilometer östlich von Wien erhebt sich Schloss Hof nahe Donau und March. 1725 erwirbt Prinz Eugen von Savoyen ein bestehendes Renaissancekastell und lässt es zu einem fürstlichen Landsitz erweitern. Als Feldherr von europäischem Rang sucht er hier einen Rückzugsort, der zugleich Ruhe und Repräsentation vereint.

Unter Regentin Maria Theresia erhält Schloss Hof seine endgültige Gestalt und bleibt bis heute das größte Landschloss Österreichs - ein barockes Gesamtensemble, in dem Architektur und Gartenkunst eine gemeinsame Sprache sprechen.

Das Bild zeigt die königlichen Gärten von Schloss Hof. Im Vordergrund sind bunte Blumenbeete mit verschiedenen Pflanzen, darunter lila, orange und gelbe Blumen zu sehen. Hinter den Blumenbeeten erhebt sich eine grüne Rasenfläche. Anschließend führen eine große Treppe und ein kunstvoll gestaltetes Tor zu einem imposanten Gebäude. Das Schloss im Hintergrund hat eine gelbe Fassade, große Fenster und ein rotes, schräges Dach. Es hat auch eine Veranda mit einer Balustrade. Der Himmel ist blau und klar, was auf einen sonnigen Tag hinweist.
Schloss Hof.
Quelle: GS FILM

Die Dokumentation führt durch die prunkvollen Räume des Schlosses und ihre wechselvolle Geschichte. Die Sala Terrena verbindet Schloss und Garten und diente als festlicher Schauplatz höfischer Geselligkeit. Die Schlosskapelle ist damals wie heute ein besonderer Ort - als einer der wenigen original erhaltenen Innenräume aus der Zeit Prinz Eugens.

Unter Maria Theresia verändern sich Funktion und Nutzung der Gemächer: Spielzimmer, Schlafräume und private Rückzugsorte spiegeln den Wandel des Hoflebens und eine leichtere, persönlichere Atmosphäre wider.

Das Bild zeigt die Kleine Kaskade im Schloss Hof, umgeben von gepflegten Gärten. Im Vordergrund befindet sich ein rechteckiger Teich mit klaren Wasser, aus dem sanft Wasser in drei Stufen in das Becken fließt. Um den Teich herum gibt es eine Einfassung aus hellem Stein. Im Hintergrund erhebt sich das Schloss mit einer gelben Fassade und roten Dächern, das von einer symmetrischen Gartenlandschaft mit Rasenflächen und Blumenbeeten flankiert wird. Wegezonen aus Kies führen durch die Gartenanlage, die auch mit Baumreihen versehen ist. Die gesamte Szene wird von einem klaren blauen Himmel überzogen, was eine sonnige und einladende Atmosphäre schafft.
Kleine Kaskade im Schloss Hof.
Quelle: GS FILM

Im Gartenreich entfaltet sich der Barock in seiner ganzen Strenge und Schönheit. Sieben Terrassen folgen einer klaren Ordnung aus Achsen, Brunnen und geometrischen Mustern.

Rekonstruktionen machen die ursprüngliche Gestaltung wieder sichtbar - von der Großen Kaskade als Mittelpunkt der Anlage bis zu Broderieparterres, Bosketten und kunstvoll geführten Wasserläufen. Schloss Hof folgt dabei dem Ideal des französischen Barockgartens, in dem Natur zur Bühne menschlicher Gestaltungskraft wird.

Das Bild zeigt einen Pfau, der auf einer Mauer sitzt. Der Pfau hat ein prächtiges Gefieder, das in verschiedenen Blau- und Grüntönen schimmert. Sein Kopf ist mit einem langen, filigranen Federkamm geschmückt. Im Hintergrund sind Teile eines Gebäudes sichtbar, das mit hellem Putz und gelben Akzenten gestaltet ist. Ein Fenster mit einem Gitternetz ist ebenfalls erkennbar. Die Umgebung scheint ein Gartenbereich zu sein, wahrscheinlich in den königlichen Gärten von Schloss Hof. Die Mauer, auf der der Pfau sitzt, ist aus Ziegelsteinen und hat eine leicht erodierte Oberfläche, die anzeigt, dass sie schon länger dort ist.
Pfau in den Gärten von Schloss Hof.
Quelle: GS FILM

Die lebendige Kulturlandschaft umfasst auch den Gutshof, der von Landwirtschaft, Handwerk und Versorgung im 18. Jahrhundert erzählt. Heute prägen seltene Nutztierrassen, Pfauen und das geschützte Ziesel das Bild ebenso wie die Orangerie mit ihren Kübelpflanzen und Zitrusgewächsen - Zeugnisse barocker Sammelleidenschaft, Weltläufigkeit und botanischer Neugier.

Bis heute ist Schloss Hof ein Ort, an dem Geschichte erhalten, erforscht und gepflegt wird. Restauratoren, Gärtner und Fachleute arbeiten daran, historische Substanz zu bewahren und zugleich für ein breites Publikum erfahrbar zu machen. Zwischen Schloss, Garten und Gutshof entsteht so ein vielschichtiges Bild, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet.

Das Bild zeigt die Blumenterrasse im Schloss Hof, die Teil der königlichen Gärten ist. Aus der Vogelperspektive betrachtet, sind die Gartenanlagen in geometrischen Mustern gestaltet. Verschiedene Grüntöne dominieren die Fläche, ergänzt durch braune und schwarze Akzente, die die Muster hervorheben. In der Mitte sind spiralförmige und geschwungene Linien sichtbar, die mit blühenden Pflanzen in bunten Farben geschmückt sind. Diese Blumen sind in verschiedenen Gruppen angeordnet, was einen lebhaften Kontrast zu den gleichmäßig geschnittenen grünen Hecken bietet. Die gesamte Gestaltung vermittelt einen kunstvollen und gepflegten Eindruck.
Blumenterrasse im Schloss Hof.
Quelle: GS FILM

"Königliche Gärten - Schloss Hof" öffnet den Blick auf ein barockes Gesamtkunstwerk, das weit mehr ist als ein historisches Monument.

Es ist ein Ort, an dem Ordnung und Lebenslust, Architektur und Natur bis heute in Balance stehen - und dessen Faszination ungebrochen ist.

Ein Film von Mario Kreuzer und Jaqueline Rauter.

