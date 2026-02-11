Dokumentation
Der Königliche Botanische Garten von Madrid
Im Herzen der spanischen Hauptstadt Madrid befindet sich eine grüne Oase von Weltrang: der Königliche Botanische Garten von Madrid.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 23.03.2026
- 20:15 - 21:05 Uhr
Die Gartenanlage ist nicht nur ein wichtiger Erholungsort inmitten einer pulsierenden Großstadt, sondern auch eine bedeutende Sammlung botanischer Kostbarkeiten.
Gleich neben dem Museo del Prado, im kulturellen Zentrum Madrids, liegt der Eingang in den berühmtesten historischen botanischen Garten der Stadt, den Real Jardín Botaníco de Madrid. Ursprünglich weit außerhalb der Stadt angelegt, hat die spanische Metropole im Laufe der Jahrhunderte den Garten umschlossen.
Der Garten gilt heute vielen Madrilenen als grüne Lunge der Stadt und Erholungsort. Für Wissenschaftler aus aller Welt ist er ein wichtiges Zentrum botanischer Forschung mit fast 300-jähriger Tradition.
Die neue Folge der Serie "Königliche Gärten" ist ein Streifzug durch die faszinierende Geschichte des Gartens und seiner Sammlungen, der unter dem spanischen König Ferdinand VI im Jahr 1755 begründet und unter Karl III an seinen heutigen Standort verlegt wurde.
Guillermo Matamala, ein passionierter Botaniker, führt durch den Garten, der auf vier Terrassen angelegt ist und erläutert mit Begeisterung, welche Pflanzen von den großen Expeditionen spanischer Seefahrer im 18. Jahrhundert mitgebracht und hier zu Studienzwecken angepflanzt wurden.
Manche Bereiche des Gartens mit ihren teilweise strengen Barockstrukturen gehen auf seinen ursprünglichen Architekten Francesco Sabatini zurück, der sich wiederum französische Gärten zum Vorbild nahm. Später kam die Gliederung der Terrassen nach evolutionären Aspekten dazu.
Besucher können entlang eines botanischen Lehrpfads die Entwicklung der Pflanzen im Laufe der verschiedenen Erdzeitalter abschreiten und nachvollziehen. Von Jahrmillionen alten Pflanzenarten wie den Farnen oder Schachtelhalmen bis zu den evolutionär jüngsten Pflanzen, den Palmen, spannt sich der Bogen. Auf anderen Terrassen sind die Pflanzen nach der Art ihrer Nutzung in der Medizin oder in der Kulinarik gegliedert.
Weitere Attraktionen des Real Jardín Botaníco de Madríd sind das Glashaus aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Kakteensammung oder das Herbarium mit seiner Sammlung von tausenden getrockneten Pflanzen und Samen aus drei Jahrhunderten. Besonders stolz ist Alex Gomez, der Leiter der Bonsaisammlung und selbst ausgebildeter Bonsaimeister, auf seine botanischen Schätze. Die Sammlung, um die er sich mit liebevoller Perfektion kümmert, zählt mit mehr als 100 Exemplaren zu den größten und bedeutendsten weltweit. Im Film demonstriert Alex Gomez, worauf es beim Schnitt der Äste, Blätter und Wurzeln der Bonsais ankommt, damit aus einer Pflanze durch jahrelange Pflege ein Kunstwerk wird.
Der Königliche Botanische Garten von Madrid ist ein Zeugnis menschlichen Entdeckergeistes, wissenschaftlicher Forschung und botanischer Vielfalt. Er ist aber auch einfach nur ein Ort zum Abschalten und Durchatmen. Und falls der spanische König einmal auf Besuch kommt: für ihn gibt es ein eigenes königliches Tor, das nur für ihn geöffnet wird.
Ein Film von Gernot Stadler.