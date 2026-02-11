Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Königliche Gärten
  4. Der Königliche Botanische Garten von Madrid
Das Bild zeigt einen Teil des Königlichen Botanischen Gartens in Madrid an einem sonnigen Tag. Im Vordergrund verläuft ein breiter, sandiger Spazierweg, der von niedrigen, grünen Hecken gesäumt ist. Auf beiden Seiten des Weges befinden sich verschiedene Pflanzen und Bäume, die in voller Blüte stehen. Links und rechts des Gehwegs sind Tische aufgestellt, auf denen zahlreiche Pflanzen in schwarzen Töpfen stehen. Im Hintergrund sind weitere Pflanzenarrangements, sowie Holzbänke zu sehen. Über dem Garten erstreckt sich ein strahlend blauer Himmel ohne Wolken. Die gesamte Szene vermittelt eine ruhige und einladende Atmosphäre.

Dokumentation

Der Königliche Botanische Garten von Madrid

Im Herzen der spanischen Hauptstadt Madrid befindet sich eine grüne Oase von Weltrang: der Königliche Botanische Garten von Madrid.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.03.2026
20:15 - 21:05 Uhr

Mehr

Sendetypical Königliche Gärten

Königliche Gärten

Die Gartenanlage ist nicht nur ein wichtiger Erholungsort inmitten einer pulsierenden Großstadt, sondern auch eine bedeutende Sammlung botanischer Kostbarkeiten.

Das Bild zeigt eine Ansicht des Königlichen Botanischen Gartens von Madrid. In der Szene sind üppige, grüne Bäume und Sträucher zu sehen, die den Garten umgeben. Die Pflanzen sind vielfältig, darunter hohe, dicke Bäume und niedrigere, buschige Gewächse. Der Boden ist mit unterschiedlichen Gräsern und Pflanzenbewuchs bedeckt, einige Bereiche sind geometrisch angelegt und geschnitten. Der Himmel ist blau und teilweise bewölkt, was auf ein helles, sonniges Wetter hinweist. Der Gesamteindruck vermittelt eine ruhige und naturnahe Atmosphäre.
Blick in den botanischen Garten. -
Quelle: GS FILM

Gleich neben dem Museo del Prado, im kulturellen Zentrum Madrids, liegt der Eingang in den berühmtesten historischen botanischen Garten der Stadt, den Real Jardín Botaníco de Madrid. Ursprünglich weit außerhalb der Stadt angelegt, hat die spanische Metropole im Laufe der Jahrhunderte den Garten umschlossen.

Der Garten gilt heute vielen Madrilenen als grüne Lunge der Stadt und Erholungsort. Für Wissenschaftler aus aller Welt ist er ein wichtiges Zentrum botanischer Forschung mit fast 300-jähriger Tradition.

Das Bild zeigt eine Nahaufnahme von Blütenständen der Artischocke in den Royal Botanical Gardens in Madrid. Die Artischocken befinden sich auf langen, grünen Stängeln und sind in verschiedenen Wachstumsstadien zu sehen. Die Knospen sind überwiegend grün mit einem Hauch von Lila an den Rändern. Im Hintergrund sind unscharfe grüne Blätter zu erkennen, die auf einen bewaldeten Bereich hinweisen. Das Licht ist hell und lässt die Farben lebendig erscheinen. Insgesamt vermittelt das Bild einen Eindruck von Frische und der Schönheit der Natur in einem botanischen Garten.
Blütenstand von Artischocken
Quelle: GS FILM

Die neue Folge der Serie "Königliche Gärten" ist ein Streifzug durch die faszinierende Geschichte des Gartens und seiner Sammlungen, der unter dem spanischen König Ferdinand VI im Jahr 1755 begründet und unter Karl III an seinen heutigen Standort verlegt wurde.

Guillermo Matamala, ein passionierter Botaniker, führt durch den Garten, der auf vier Terrassen angelegt ist und erläutert mit Begeisterung, welche Pflanzen von den großen Expeditionen spanischer Seefahrer im 18. Jahrhundert mitgebracht und hier zu Studienzwecken angepflanzt wurden.

Das Bild zeigt einen Teil der königlichen Gärten, genauer gesagt den Königlichen Botanischen Garten von Madrid. Der Fokus liegt auf einem schmalen Weg, der von üppigem Grün umgeben ist. Auf beiden Seiten des Weges befinden sich niedrige, gepflegte Hecken. Über dem Weg wachsen Bäume, deren Äste sich kreuzen und von denen einige Früchte hängen. Der Weg führt in die Ferne, wo mehrere Personen zu sehen sind, die den Garten besuchen. An der rechten Seite des Weges sind verschiedene Pflanzen und Blumen, darunter lila und weiße Blüten, sichtbar. Das Licht scheint durch die Blätter und schafft ein angenehmes, warmes Ambiente. Insgesamt vermittelt das Bild eine friedliche und harmonische Gartenlandschaft.
Botanische Vielfalt
Quelle: GS FILM

Manche Bereiche des Gartens mit ihren teilweise strengen Barockstrukturen gehen auf seinen ursprünglichen Architekten Francesco Sabatini zurück, der sich wiederum französische Gärten zum Vorbild nahm. Später kam die Gliederung der Terrassen nach evolutionären Aspekten dazu.

Besucher können entlang eines botanischen Lehrpfads die Entwicklung der Pflanzen im Laufe der verschiedenen Erdzeitalter abschreiten und nachvollziehen. Von Jahrmillionen alten Pflanzenarten wie den Farnen oder Schachtelhalmen bis zu den evolutionär jüngsten Pflanzen, den Palmen, spannt sich der Bogen. Auf anderen Terrassen sind die Pflanzen nach der Art ihrer Nutzung in der Medizin oder in der Kulinarik gegliedert.

Das Bild zeigt eine Bonsai-Sammlung im Königlichen Botanischen Garten von Madrid. Im Vordergrund befindet sich ein Bonsai-Baum mit einem dicken, verdrehten Stamm, der eine komplexe Struktur aufweist. Die Zweige sind mit dunklem, glänzendem Laub bedeckt. An den Zweigen blühen orangefarbene Blumen, die einen lebhaften Kontrast zur grünen foliage bilden. Hinter dem Bonsai sind weitere Pflanzen und Bäume sichtbar, die eine grüne, ruhige Umgebung schaffen. Der Himmel ist klar und blau, was auf einen sonnigen Tag hinweist. Der Bonsai ist in einem weißen, runden Topf platziert.
Die Bonsai-Sammlung des königlichen botanischen Gartens von Madrid hat Weltrang. -
Quelle: GS FILM

Weitere Attraktionen des Real Jardín Botaníco de Madríd sind das Glashaus aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Kakteensammung oder das Herbarium mit seiner Sammlung von tausenden getrockneten Pflanzen und Samen aus drei Jahrhunderten. Besonders stolz ist Alex Gomez, der Leiter der Bonsaisammlung und selbst ausgebildeter Bonsaimeister, auf seine botanischen Schätze. Die Sammlung, um die er sich mit liebevoller Perfektion kümmert, zählt mit mehr als 100 Exemplaren zu den größten und bedeutendsten weltweit. Im Film demonstriert Alex Gomez, worauf es beim Schnitt der Äste, Blätter und Wurzeln der Bonsais ankommt, damit aus einer Pflanze durch jahrelange Pflege ein Kunstwerk wird.

Der Königliche Botanische Garten von Madrid ist ein Zeugnis menschlichen Entdeckergeistes, wissenschaftlicher Forschung und botanischer Vielfalt. Er ist aber auch einfach nur ein Ort zum Abschalten und Durchatmen. Und falls der spanische König einmal auf Besuch kommt: für ihn gibt es ein eigenes königliches Tor, das nur für ihn geöffnet wird.

Ein Film von Gernot Stadler.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.