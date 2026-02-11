Die Bonsai-Sammlung des königlichen botanischen Gartens von Madrid hat Weltrang. -

Quelle: GS FILM

Weitere Attraktionen des Real Jardín Botaníco de Madríd sind das Glashaus aus dem 19. Jahrhundert mit seiner Kakteensammung oder das Herbarium mit seiner Sammlung von tausenden getrockneten Pflanzen und Samen aus drei Jahrhunderten. Besonders stolz ist Alex Gomez, der Leiter der Bonsaisammlung und selbst ausgebildeter Bonsaimeister, auf seine botanischen Schätze. Die Sammlung, um die er sich mit liebevoller Perfektion kümmert, zählt mit mehr als 100 Exemplaren zu den größten und bedeutendsten weltweit. Im Film demonstriert Alex Gomez, worauf es beim Schnitt der Äste, Blätter und Wurzeln der Bonsais ankommt, damit aus einer Pflanze durch jahrelange Pflege ein Kunstwerk wird.



Der Königliche Botanische Garten von Madrid ist ein Zeugnis menschlichen Entdeckergeistes, wissenschaftlicher Forschung und botanischer Vielfalt. Er ist aber auch einfach nur ein Ort zum Abschalten und Durchatmen. Und falls der spanische König einmal auf Besuch kommt: für ihn gibt es ein eigenes königliches Tor, das nur für ihn geöffnet wird.