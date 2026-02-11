Dokumentation
Audley End House
Eingebettet in die weite Landschaft von Essex, am Fluss Cam, liegt Audley End House - einer der bedeutendsten Adelssitze Englands mit zauberhaften Gärten aus mehreren Jahrhunderten.
- Produktionsland und -jahr:
- Datum:
- Sendetermin
- 23.03.2026
- 21:05 - 22:00 Uhr
Erbaut wurde Audley End House, um den König von England zu beeindrucken. Das Anwesen mit seinen weitläufigen Parkanlagen erzählt von Macht, Prestige und dem Wandel englischer Gartenkunst über Jahrhunderte hinweg.
Audley End House ist ein außergewöhnlicher englischer Landsitz: hier verdichten sich Größe, Verlust und ständiger Wandel wie in kaum einem anderen Anwesen. Schon seine Entstehung ist bemerkenswert: Anfang des 17. Jahrhunderts lässt Thomas Howard, Earl of Suffolk, Audley End als repräsentativen Palast im Jakobinischen Stil erbauen - so groß und prunkvoll, dass Zeitgenossen es als eines der bedeutendsten Häuser Englands beschrieben.
Es sollte zumindest zeitweise als königliche Residenz für König James I. dienen. 1668 wird Audley End schließlich unter Charles II tatsächlich für kurze Zeit zu einem Zweitwohnsitz für den König und seinen Hof, im 18. Jahrhundert aber schließlich in mehreren Schritten wieder rückgebaut, um es erhalten zu können. Heute hat Audley End nur mehr ein Drittel seiner ursprünglichen Größe.
Die Dokumentation aus der internationalen Reihe "Königliche Gärten" ist ein filmischer Streifzug durch die Geschichte von Audley End House und durch seine Gärten: von den streng geometrischen Anlagen des 17. Jahrhunderts bis zur landschaftlichen Vision des 18. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht dabei Lancelot "Capability" Brown, der die Gärten in den 1760er-Jahren grundlegend neu gestaltete.
Der damalige Eigentümer von Audley End, Sir John Griffin Griffin, beauftragte den berühmten Landschaftsarchitekten, die formalen Gärten in eine natürliche, geschwungene Parklandschaft zu verwandeln. Mit scheinbar natürlichen Wiesen, gekrümmten Wasserläufen, sanften Hügeln, Baumgruppen und gezielt geführten Blickachsen verwandelte Brown das Gelände in einen idealisierten Landschaftspark - ein Meisterwerk, das bis heute als Inbegriff des englischen Landschaftsgartens gilt.
Der Film führt durch die verschiedenen Gartenbereiche wie den weitläufigen Park mit seinen Wasserflächen und alten Solitärbäumen, die formalen Parterres nahe dem Haus, die an frühere Epochen erinnern, sowie den ummauerten Küchengarten aus dem 19. Jahrhundert, der die spätere viktorianische Gartentradition widerspiegelt.
Wir begegnen Chefgärtnerin Louise Ellis, die sich mit ihrem Team um die Pflege und Erhaltung der verschiedenen Gartenbereiche kümmert. Kurator Peter Brown führt durch das Gebäude mit seinen prunkvollen Räumen und zeigt uns anhand historischer Pläne, wie sich Natur und Architektur in Audley End zu einem einzigartigen kulturellen Erbe verbinden. Zu den Besonderheiten von Audley End zählt auch der streng formale Parterre-Garten mit seiner bunten Blumenpracht an der Rückseite des Hauses, der im 19. Jahrhundert unter Richard Neville, dem 3. Baron Braybrooke, angelegt worden war.
Ein Streifzug durch Audley End ist eine Begegnung mit illustren Persönlichkeiten der englischen Geschichte und den prachtvollen Gärten, die sie hinterlassen haben - an einem Ort, an dem Vergangenheit und Natur in stiller Harmonie verschmelzen.
Ein Film von Gernot Stadler.