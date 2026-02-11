Ostseite von Audley End House. -

Quelle: GS FILM

Der Film führt durch die verschiedenen Gartenbereiche wie den weitläufigen Park mit seinen Wasserflächen und alten Solitärbäumen, die formalen Parterres nahe dem Haus, die an frühere Epochen erinnern, sowie den ummauerten Küchengarten aus dem 19. Jahrhundert, der die spätere viktorianische Gartentradition widerspiegelt.



Wir begegnen Chefgärtnerin Louise Ellis, die sich mit ihrem Team um die Pflege und Erhaltung der verschiedenen Gartenbereiche kümmert. Kurator Peter Brown führt durch das Gebäude mit seinen prunkvollen Räumen und zeigt uns anhand historischer Pläne, wie sich Natur und Architektur in Audley End zu einem einzigartigen kulturellen Erbe verbinden. Zu den Besonderheiten von Audley End zählt auch der streng formale Parterre-Garten mit seiner bunten Blumenpracht an der Rückseite des Hauses, der im 19. Jahrhundert unter Richard Neville, dem 3. Baron Braybrooke, angelegt worden war.



Ein Streifzug durch Audley End ist eine Begegnung mit illustren Persönlichkeiten der englischen Geschichte und den prachtvollen Gärten, die sie hinterlassen haben - an einem Ort, an dem Vergangenheit und Natur in stiller Harmonie verschmelzen.