Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Königliche Gärten
  4. Audley End House
Das Bild zeigt das Audley End House, einen der bedeutendsten Landsitze Englands. Die Architektur des Hauses ist im neoklassizistischen Stil gehalten und umfasst zahlreiche Fenster, die von hellen Steinmauern umgeben sind. Der Vordergrund des Bildes ist mit üppigem, grünem Pflanzenbewuchs sowie lila blühenden Pflanzen bevölkert. Im Hintergrund sieht man das großflächige Gebäude, das sich harmonisch in die umgebende Gartenlandschaft einfügt. Über dem Haus ist ein klarer, blauer Himmel mit einigen wenigen weißen Wolken sichtbar. Die Szenerie vermittelt ein Gefühl von Ruhe und historischen Charme, umgeben von weitläufigen Grünflächen und Bäumen.

Dokumentation

Audley End House

Eingebettet in die weite Landschaft von Essex, am Fluss Cam, liegt Audley End House - einer der bedeutendsten Adelssitze Englands mit zauberhaften Gärten aus mehreren Jahrhunderten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
23.03.2026
21:05 - 22:00 Uhr

Mehr

Sendetypical Königliche Gärten

Königliche Gärten

Erbaut wurde Audley End House, um den König von England zu beeindrucken. Das Anwesen mit seinen weitläufigen Parkanlagen erzählt von Macht, Prestige und dem Wandel englischer Gartenkunst über Jahrhunderte hinweg.

Das Bild zeigt die Great Hall im Audley End House, einem historischen Gebäude in den königlichen Gärten. Der Raum ist groß und beeindruckend, mit einer hohen Decke, die ein Muster aus weißen und holzverzierten Feldern aufweist. An den Wänden hängen mehrere Gemälde, die Personen in historischer Kleidung darstellen. Der Raum ist mit dunklem Holz verkleidet, das kunstvoll geschnitzt ist, und es gibt große Fenster, die natürliches Licht hineinlassen. In der Mitte des Raumes liegt ein Teppich, der den Boden bedeckt, und an einer Wand steht ein großer Kamin aus Stein. Eine altmodische Bank und Stühle mit hohen Rückenlehnen sind um einen Tisch gruppiert, auf dem einige Kerzenleuchter stehen. Ein rotes Samtvorhangstück rahmt einen Durchgang zu einem anderen Raum ein, der im Hintergrund sichtbar ist. An den Wänden sind verschiedene Wappen und Holzverzierungen angebracht. Das Gesamtbild vermittelt eine Atmosphäre von historischer Pracht und Eleganz.
Die Great Hall in Audley End.
Quelle: GS FILM

Audley End House ist ein außergewöhnlicher englischer Landsitz: hier verdichten sich Größe, Verlust und ständiger Wandel wie in kaum einem anderen Anwesen. Schon seine Entstehung ist bemerkenswert: Anfang des 17. Jahrhunderts lässt Thomas Howard, Earl of Suffolk, Audley End als repräsentativen Palast im Jakobinischen Stil erbauen - so groß und prunkvoll, dass Zeitgenossen es als eines der bedeutendsten Häuser Englands beschrieben.

Es sollte zumindest zeitweise als königliche Residenz für König James I. dienen. 1668 wird Audley End schließlich unter Charles II tatsächlich für kurze Zeit zu einem Zweitwohnsitz für den König und seinen Hof, im 18. Jahrhundert aber schließlich in mehreren Schritten wieder rückgebaut, um es erhalten zu können. Heute hat Audley End nur mehr ein Drittel seiner ursprünglichen Größe.

Das Bild zeigt einen großen, alten Baum in einem Park, vermutlich den königlichen Gärten von Audley End House. Der Baum hat eine breite, grobe Stammstruktur und zahlreiche Äste, die weit über die vertikale Ebene hinauswachsen und mit üppigem, grünem Laub bedeckt sind. Die Blätter sind dicht und leuchtend, was auf eine sonnige Umgebung hinweist. Der Boden unter dem Baum ist mit grasgrünem Rasen bedeckt, durch den sich Schattenmuster von den Ästen und Blättern ziehen. Im Hintergrund sind unscharfe Konturen, die möglicherweise weitere Bäume und Parklandschaften darstellen. Es sind einige Bänke sichtbar, die zur Entspannung einladen. Insgesamt vermittelt das Bild eine ruhige und friedliche Atmosphäre in der Natur.
Alter Baumbestand ist typisch für den Park von Audley End. -
Quelle: GS FILM

Die Dokumentation aus der internationalen Reihe "Königliche Gärten" ist ein filmischer Streifzug durch die Geschichte von Audley End House und durch seine Gärten: von den streng geometrischen Anlagen des 17. Jahrhunderts bis zur landschaftlichen Vision des 18. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt steht dabei Lancelot "Capability" Brown, der die Gärten in den 1760er-Jahren grundlegend neu gestaltete.

Der damalige Eigentümer von Audley End, Sir John Griffin Griffin, beauftragte den berühmten Landschaftsarchitekten, die formalen Gärten in eine natürliche, geschwungene Parklandschaft zu verwandeln. Mit scheinbar natürlichen Wiesen, gekrümmten Wasserläufen, sanften Hügeln, Baumgruppen und gezielt geführten Blickachsen verwandelte Brown das Gelände in einen idealisierten Landschaftspark - ein Meisterwerk, das bis heute als Inbegriff des englischen Landschaftsgartens gilt.

Das Bild zeigt die Ostseite des Audley End House, einem historischen Herrenhaus in England. Im Vordergrund befindet sich ein gepflegter Garten mit verschiedenen Pflanzen und Sträuchern, die in unterschiedlichen Grüntönen gehalten sind. Der Garten ist von einem schotterigen Weg umgeben, der nach links in eine größere Grünfläche übergeht. Das Gebäude selbst hat eine eindrucksvolle Fassade mit vielen großen Fenstern, die von einer hellen Steinstruktur umgeben sind. Einige Bereiche der Wand scheinen unregelmäßig bearbeitet zu sein, möglicherweise aufgrund von Alterung oder Restaurierung. Auf dem Dach des Hauses sind Türmchen mit kleinen Spitzdächern zu sehen, die den oberen Teil des Gebäudes zieren. Der Himmel ist teilweise bewölkt und gibt dem Bild eine helle, freundliche Atmosphäre.
Ostseite von Audley End House. -
Quelle: GS FILM

Der Film führt durch die verschiedenen Gartenbereiche wie den weitläufigen Park mit seinen Wasserflächen und alten Solitärbäumen, die formalen Parterres nahe dem Haus, die an frühere Epochen erinnern, sowie den ummauerten Küchengarten aus dem 19. Jahrhundert, der die spätere viktorianische Gartentradition widerspiegelt.

Wir begegnen Chefgärtnerin Louise Ellis, die sich mit ihrem Team um die Pflege und Erhaltung der verschiedenen Gartenbereiche kümmert. Kurator Peter Brown führt durch das Gebäude mit seinen prunkvollen Räumen und zeigt uns anhand historischer Pläne, wie sich Natur und Architektur in Audley End zu einem einzigartigen kulturellen Erbe verbinden. Zu den Besonderheiten von Audley End zählt auch der streng formale Parterre-Garten mit seiner bunten Blumenpracht an der Rückseite des Hauses, der im 19. Jahrhundert unter Richard Neville, dem 3. Baron Braybrooke, angelegt worden war.

Ein Streifzug durch Audley End ist eine Begegnung mit illustren Persönlichkeiten der englischen Geschichte und den prachtvollen Gärten, die sie hinterlassen haben - an einem Ort, an dem Vergangenheit und Natur in stiller Harmonie verschmelzen.

Ein Film von Gernot Stadler.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.