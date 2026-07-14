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Dokumentation

Inselwelt Philippinen 3/3

Bohol ist eine der schönsten Inseln der Philippinen. Dichter tropischer Wald umhüllt ein weitläufiges Hügelland.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 01.08.2026

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Philippinischer Koboldmaki mit großen Augen hält sich an einem Ast inmitten dichter tropischer Vegetation fest.

Inselwelt Philippinen

Breite klare Flüsse, hohe Wasserfälle, weite Strände und ein artenreiches Korallenriff zeichnen die Insel aus. Dort leben seltene Tierarten wie der philippinische Koboldmaki, Javaneraffen und der Philippinen-Gleitflieger. Doch ihre Lebensräume sind in Gefahr.

Vielerorts musste der tropische Wald der Landwirtschaft weichen. Nun wollen einige Einheimische die Natur zurückholen.

Sie pflanzen Mangroven, schützen das Korallenriff und retten Waldgebiete, um den bedrohten Arten eine sichere Heimat zu bieten. Einer von ihnen ist Carlito Pizarras. Der ehemalige Jäger schoss früher auf philippinische Koboldmakis, um sie auszustopfen und zu verkaufen. Fast wären sie ausgestorben. Für die kleinen Primaten mit den riesigen Augen und Ohren hat der heutige Naturschützer ein Schutzgebiet aufgebaut. Im Landschaftsschutzgebiet Rajah Sikatuna finden bedrohte Tierarten noch einen ursprünglichen Lebensraum.

Die Rangerin Marisol Elibeto überwacht den Tierbestand im Urwald, zählt Vögel und Säugetiere und kämpft für den Schutz der philippinischen Javaneraffen und der Philippinen-Gleitflieger. Viele der dort lebenden Arten sind endemisch. Inmitten der Chocolate Hills – einem Hügelland im Zentrum der Insel mit einzigartigen runden Bergrücken – widmet sich der Landwirtschaftsexperte Eric Albaño dem Kakaoanbau. Statt weiteren Reisfeldern legt er dichte Mischwälder mit Kakaobäumen an. Er hofft, damit auch dem Inselklima zu helfen.

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