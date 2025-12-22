Hauptnavigation

Eine Schneekugel, in der ein Pärchen zu sehen ist, das einen Kinderwagen im Herbstwald schiebt.

Dokumentation

Die Schneekugel - aus der Reihe "Ikonen Österreichs"

Erwin Perzy, der Erfinder der Schneekugel, war ein Techniker und Tüftler. Beruflich beschäftigte er sich mit der Entwicklung von chirurgischen Instrumenten, privat baute er Modelle von Bauwerken, etwa von der Basilika in Mariazell.

24.01.2026
06:10 - 06:20 Uhr

Teaser Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs
Weihnachtliche Schneekugeln
Schneekugeln.
Quelle: ORF/pre tv.

Eines Tages experimentierte Perzy mit einer wassergefüllten Glaskugel und verschiedenen Stoffen, die zur Verstärkung von Licht beitragen sollten; unter anderem versuchte er es mit Gries, der ganz langsam herabsank.

Er setzte seine Miniatur-Kirche hinein - und damit war die "Glaskugel mit Schneeeffekt" geboren, die bis heute in Wien erzeugt und in die ganze Welt verkauft wird.

Ein Film von Gabi Schiller

