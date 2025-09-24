Hauptnavigation

Geschälte, gelbe Kartoffeln liegen in einer Metallschale bereit zur weiteren Verarbeitung.

Dokumentation

Der Erdapfel - aus der Reihe "Ikonen Österreichs"

Was die Inkas bereits vor 9000 Jahren anbauten, wurde bei uns lange Zeit argwöhnisch beäugt. Die köstliche Knolle wollte nicht so recht in die heimatliche Scholle, und wenn, dann wurde sie primär als Schweinefutter angebaut.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.09.2025
21:50 - 22:00 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Teaser Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs

Erst unter dem Eindruck großer Hungersnöte war es möglich, sie als Volksnahrungsmittel zu etablieren.

Ein Mann mit Brille und weißen Handschuhen betrachtet ein altes Buch mit Illustrationen an einem Holztisch in einer historischen Bibliothek.
Erdapfel  Biologie-Lehrer Mathias Weis.
Quelle: ORF/pre tv

Die Mönche von Seitenstetten hatten bereits vor geraumer Zeit die Vorzüge der Knollenfrucht zu schätzen gewusst: In der Stiftsbibliothek befindet sich ein vierhundert Jahre altes Buch, in dem sich unter anderem ein Rezept für Erdäpfelsalat findet.

Heute genießen wir die nahrhafte Erdfrucht in vielen Varianten - für Püree, Puffer und Pommes frites, aber auch für Süßspeisen wie Mohnnudeln und Marillenknödeln.

Ein Film von Martin Betz und Weina Zhao

