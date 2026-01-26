Bereits im Vorfeld fragt der Dreiteiler "Hitlers Macht", wie Adolf Hitler binnen weniger Jahre eine solche Machtfülle erlangen konnte. Am Donnerstag, 29. August, um 22.55 Uhr, folgt der Dokumentarfilm "Edelweißpiraten – Teenager gegen Hitler" von Ingolf Gritschneder und Georg Wellmann. Er erzählt die Geschichte einer ursprünglich unpolitischen Jugendbewegung, die von den Nazis verboten und verfolgt wurde. In der Dokumentation "Hitlers Zorn - Die Kinder von Bad Sachsa" des preisgekrönten Filmemachers Michael Heuer kommen im Anschluss, um 23.40 Uhr, ehemalige "Kinder des 20. Juli" zu Wort, die von den Nazis in ein Kinderheim verschleppt worden waren, darunter auch die Kinder von Claus Graf Schenk von Stauffenberg.