Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche - Bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein

Hier im Südosten der Steiermark gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben - ganz besonders natürlich bei Familie Winkler-Hermaden auf Schloss Kapfenstein.

25.10.2025
16:45 - 17:30 Uhr

Zum Schloss gehören u.a. auch ein Weingut und eine biologische Landwirtschaft - und hier hat die berühmte "Brettljause" ihren Ursprung!

Die Jahrhunderte alten Gemäuer bergen schier endlose Geschichten, Johann-Philipp Spiegelfeld wird viele davon erfahren… - und es lässt sich auch gut wohnen und speisen hier.

Ein Film von Martin S.Pusch.

