Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche - Bei Familie Tacoli auf Schloss Birkenstein und in der See-Villa in Millstatt
Diesmal verbringt Johann-Philipp seine Zeit in gleich zwei historischen Locations - und in zwei Bundesländern - der Steiermark und in Kärnten bei Familie Tacoli.
- 25.10.2025
- 15:55 - 16:45 Uhr
Die Familie Tacoli ist im Besitz von Schloss Birkenstein in Birkfeld in der Steiermark und der See-Villa in Kärnten, genauer gesagt in Millstatt am Millstätter See.
Johann-Philipp Spiegelfeld zeigt zunächst die imposanten historischen Räume in Birkenstein und "entführt" dann den Gast zu einer Nacht an den Millstättersee.
Die Villa hat ebenfalls eine bewegte Geschichte und wird als Hotel mit vielen Besonderheiten betrieben…
Ein Film von Martin S. Pusch.