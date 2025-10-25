Hauptnavigation

Leicht verwitterter, verzierter Gebäudekomplex mit großem Gartengelände

Dokumentation

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche - Bei Familie Tacoli auf Schloss Birkenstein und in der See-Villa in Millstatt

Diesmal verbringt Johann-Philipp seine Zeit in gleich zwei historischen Locations - und in zwei Bundesländern - der Steiermark und in Kärnten bei Familie Tacoli.

Sendetermin
25.10.2025
15:55 - 16:45 Uhr

Schloss Schenna thront auf einem Hügel über Meran, umgeben von Bäumen und mit Blick auf die Berglandschaft Südtirols.

Herrschaftszeiten!

Die Familie Tacoli ist im Besitz von Schloss Birkenstein in Birkfeld in der Steiermark und der See-Villa in Kärnten, genauer gesagt in Millstatt am Millstätter See.

Historischer Gebäudekomplex an einem Seeufer gelegen, aus der Vogelperspektive
Hotel See-Villa
Quelle: ORF/Interspot

Johann-Philipp Spiegelfeld zeigt zunächst die imposanten historischen Räume in Birkenstein und "entführt" dann den Gast zu einer Nacht an den Millstättersee.

Die Villa hat ebenfalls eine bewegte Geschichte und wird als Hotel mit vielen Besonderheiten betrieben…

Ein Film von Martin S. Pusch.

