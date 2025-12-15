Ephrussi, Dumba, Baltazzi - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"

Ringstraße.

Quelle: Neulandfilm

Ein Teil von ihnen kam von der Levante-Küste: Ephrussi (Bild oben - Spielszene), Dumba und Baltazzi hatten dort etwa als Getreide-Exporteure, große Vermögen angehäuft. In der Kaiserstadt Wien wollten sie ihr Geld in Einfluss und Macht ummünzen.



Wo kamen sie her? Wie hatten sie ihren Reichtum erwirtschaftet? Und was machte sie für die Habsburger so attraktiv? Der aus Odessa stammende Begründer der Bankiers-Dynastie Ephrussi, Joachim "Chaim" Ephrussi, positionierte beispielsweise seine Söhne in den Finanzmetropolen Paris und Wien.



