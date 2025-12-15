Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Habsburgs Ringstraßenbarone
  4. Ephrussi, Dumba, Baltazzi - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"
Das Bild zeigt einen Mann in historischer Kleidung, der an einem Tisch sitzt. Der Mann hat einen dichten, grauen Bart und trägt einen schwarzen, filzartigen Hut sowie einen dunklen, eleganten Mantel. Er hält eine Pfeife in der linken Hand und schaut nachdenklich zur Seite. An seinem rechten Hand befindet sich eine Tasse, die auf dem Tisch steht. Der Hintergrund des Bildes ist unscharf und scheint aus alten, gefliesten Wänden oder einer industriellen Umgebung zu bestehen, was auf eine historische Szenerie hindeutet. Die Beleuchtung ist sanft, wodurch das Gesicht des Mannes gut zur Geltung kommt.

Dokumentation

Ephrussi, Dumba, Baltazzi - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"

Es gibt kaum ein glanzvolleres Kapitel in der Wiener Geschichte als jenes der Ringstraßenbarone: Familien mit unermesslichen Reichtümern kauften sich hier nahe der Krone ihren Platz an der Sonne.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.01.2026
10:05 - 10:45 Uhr

Mehr

Habsburgs Ringstraßenbarone Sendetypical

Habsburgs Ringstraßenbarone

Ihre Palais zeugen bis heute von dem Selbstbewusstsein dieser Noblesse.

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme der Ringstraße in Wien, Österreich. In der Mitte verläuft eine breite Straße, gesäumt von Bäumen, die teilweise herbstliche Farben zeigen. Auf beiden Seiten der Straße sind große, prächtige Gebäude zu sehen, die imarchitektonischen Stil des 19. Jahrhunderts erbaut wurden. Die Fassaden sind teilweise aus hellem Stein, mit großen Fenstern und dekorativen Elementen. In der Straße sind mehrere Fahrzeuge in Bewegung, darunter Autos und ein Bus. Im Hintergrund erstreckt sich die Skyline von Wien mit modernen Hochhäusern, die sich von den historischen Gebäuden abheben. Das Wetter scheint klar und sonnig zu sein, was eine helle und freundliche Atmosphäre schafft. Diese Szenerie spiegelt die Geschichte und den Reichtum der Ringstraßenbarone wider, die hier in der Hauptstadt Österreichs einen bedeutenden Einfluss hatten.
Ringstraße.
Quelle: Neulandfilm

Ein Teil von ihnen kam von der Levante-Küste: Ephrussi (Bild oben - Spielszene), Dumba und Baltazzi hatten dort etwa als Getreide-Exporteure, große Vermögen angehäuft. In der Kaiserstadt Wien wollten sie ihr Geld in Einfluss und Macht ummünzen.

Wo kamen sie her? Wie hatten sie ihren Reichtum erwirtschaftet? Und was machte sie für die Habsburger so attraktiv? Der aus Odessa stammende Begründer der Bankiers-Dynastie Ephrussi, Joachim "Chaim" Ephrussi, positionierte beispielsweise seine Söhne in den Finanzmetropolen Paris und Wien.

Moderation: Friedrich von Thun.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.