Die ungarischen Seidenhändler - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"

Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen, Feldmarschalll der österreichisch-ungarischen Armee. (Spielszene)

Quelle: Neulandfilm

Dass einer seiner Hauptkunden, Erzherzog Albrecht, dann Generalinspekteur der k.u.k.-Truppen werden sollte, konnte Philipp Schey (Bild oben, Spielszene) damals noch nicht wissen, ebensowenig, dass ihn Großaufträge für das Militär und seine Loyalität zu den Habsburgern in der Revolution von 1848 zum hochangesehenen Freiherrn und zum Besitzer eines der prominentesten Wiener Ringstraßenpalais machen sollte.



Ähnlich die Geschichte des Garnproduzenten Hermann Todesco, dessen Wiener Salon letztlich erst Johann Strauß zum Walzerkönig werden ließ. Zwei jüdisch-ungarische Familiengeschichten, erzählt von Friedrich von Thun.