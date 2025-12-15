Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Mann in historischer Kleidung, der direkt in die Kamera schaut. Er trägt einen schwarzen Anzug mit einem hellbraunen, gemusterten Weste und einem schwarzen Krawatte. Am Revers seines Anzugs ist eine Auszeichnung mit einer blauen und goldenen Medaille befestigt. Der Hintergrund besteht aus einer Wand mit vertikalen Streifen in Pink und Cremefarben, an der mehrere Rahmen hängen, in denen Blumen stillleben abgebildet sind. Der Raum hat eine elegante und historische Atmosphäre, die durch die Einrichtung und die Farbwahl vermittelt wird. Es handelt sich um eine Szene, die offensichtlich im 19. Jahrhundert spielt, und setzt einen Fokus auf eine Person von gesellschaftlichem Rang. Zusammengefasst stellt das Bild eine historische Figur dar, die in einem repräsentativen Raum abgebildet ist, was auf ihre Bedeutung hinweist.

Dokumentation

Die ungarischen Seidenhändler - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"

Beziehungen waren alles für Geschäftsleute in der Monarchie. Das wusste auch Philipp Schey, ein Seidenhändler aus der westungarischen Kleinstadt Köszeg.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.01.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Habsburgs Ringstraßenbarone

Habsburgs Ringstraßenbarone
Das Bild zeigt einen Mann in historischer Uniform, die vielschichtige Details und Insignien enthält. Er trägt eine helle Uniformjacke mit goldenen Knöpfen und rot abgesetzten Elementen. An seinem Hals hängt eine Kette mit verschiedenen Orden und Ehrenzeichen, darunter auch ein auffälliges rotes und schwarzes Emblem. Sein Gesicht ist markant, mit einem kräftigen Schnurrbart und kurzem, glattem Haar. Der Hintergrund ist unscharf, aber deutliche Streifen in sanften Farben sind sichtbar, die eine elegante Innenraumatmosphäre erzeugen. Im Hintergrund sind auch verschwommene objektive Details erkennbar, die auf eine gediegene Räumlichkeit hinweisen. Das Bild vermittelt einen Eindruck von Autorität und historischer Bedeutung, wahrscheinlich in einem Kontext der Monarchie oder des Militärs.
Erzherzog Albrecht von Österreich-Teschen, Feldmarschalll der österreichisch-ungarischen Armee. (Spielszene)
Quelle: Neulandfilm

Dass einer seiner Hauptkunden, Erzherzog Albrecht, dann Generalinspekteur der k.u.k.-Truppen werden sollte, konnte Philipp Schey (Bild oben, Spielszene) damals noch nicht wissen, ebensowenig, dass ihn Großaufträge für das Militär und seine Loyalität zu den Habsburgern in der Revolution von 1848 zum hochangesehenen Freiherrn und zum Besitzer eines der prominentesten Wiener Ringstraßenpalais machen sollte.

Ähnlich die Geschichte des Garnproduzenten Hermann Todesco, dessen Wiener Salon letztlich erst Johann Strauß zum Walzerkönig werden ließ. Zwei jüdisch-ungarische Familiengeschichten, erzählt von Friedrich von Thun.

