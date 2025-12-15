Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Habsburgs Ringstraßenbarone
  4. Die böhmischen Magnaten - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"
Das Bild zeigt einen männlichen Darsteller mit einem markanten roten Bart und einer informellen, nostalgisch anmutenden Kleidung. Er sitzt an einem Tisch mit mehreren Dokumenten und einer Buchhälfte in der Hand. Die Person blickt nachdenklich zur Seite. Der Hintergrund des Bildes ist eine historisch anmutende Raumgestaltung, die durch elegante Möbel und verzierten Holzarbeiten geprägt ist. Lichteffekte deuten auf einen großen Fensterbereich hin, durch den warmes Licht strömt, was dem Raum eine einladende Atmosphäre verleiht. Der gesamte Stil des Bildes vermittelt eine historische Stimmung.

Dokumentation

Die böhmischen Magnaten - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"

Habsburgs Ringstraßenbarone: sie kamen, zahlten und siegten. Habsburg war auf sie angewiesen – ohne ihr Geld und ihre Kunstsinnigkeit keine Ringstraße.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
10.01.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Mehr

Habsburgs Ringstraßenbarone Sendetypical

Habsburgs Ringstraßenbarone

Für die Familien, die sich hier einkauften, lohnte es sich mehrfach: Viele von ihnen wurden geadelt und nicht wenige vermehrten ihren Reichtum in den oft monopolistisch geregelten Märkten.

Friedrich von Thun reist zurück in die Geschichte und an die Schauplätze, wo diese Karrieren begonnen haben. In Folge zwei geht es um die Prager Textil-Magnaten und um die Familien mit böhmischen oder mährischen Wurzeln wie Epstein (Bild oben - Spielszene), Przibram oder die Kohlen-Gutmanns – Familien, die den Staub ihrer Geschäfte abbeutelten, Banken gründeten und sich in feinem Zwirn in Wiens zweiter Gesellschaft tummelten.

Der tschechische Bankier Gustav von Epstein zum Beispiel galt as einer der reichsten Männer in der ganzen Habsburgermonarchie - und verlor doch alles. Er baute eines der glanzvollsten Palais an der Ringstraße.

Moderation: Friedrich von Thun.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.