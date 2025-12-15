Dokumentation
Die böhmischen Magnaten - aus der Reihe "Habsburgs Ringstraßenbarone"
Habsburgs Ringstraßenbarone: sie kamen, zahlten und siegten. Habsburg war auf sie angewiesen – ohne ihr Geld und ihre Kunstsinnigkeit keine Ringstraße.
- 10.01.2026
- 10:45 - 11:30 Uhr
Für die Familien, die sich hier einkauften, lohnte es sich mehrfach: Viele von ihnen wurden geadelt und nicht wenige vermehrten ihren Reichtum in den oft monopolistisch geregelten Märkten.
Friedrich von Thun reist zurück in die Geschichte und an die Schauplätze, wo diese Karrieren begonnen haben. In Folge zwei geht es um die Prager Textil-Magnaten und um die Familien mit böhmischen oder mährischen Wurzeln wie Epstein (Bild oben - Spielszene), Przibram oder die Kohlen-Gutmanns – Familien, die den Staub ihrer Geschäfte abbeutelten, Banken gründeten und sich in feinem Zwirn in Wiens zweiter Gesellschaft tummelten.
Der tschechische Bankier Gustav von Epstein zum Beispiel galt as einer der reichsten Männer in der ganzen Habsburgermonarchie - und verlor doch alles. Er baute eines der glanzvollsten Palais an der Ringstraße.
Moderation: Friedrich von Thun.