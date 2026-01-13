Hauptnavigation

Zita

Dokumentation

Habsburgs heimliche Herrscherinnen - Die Strippenzieherinnen

Die Geschichte des Hauses Habsburg liest sich heute wie eine Geschichte der Männer - aber entspricht das der Realität?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

Deshalb arbeitet Moderator Friedrich von Thun die Bedeutung von Habsburgs Frauen neu auf: Stand auch hier, wie es so schön heißt, hinter jedem erfolgreichen Mann eine noch erfolgreichere Frau?

Schloss Eckartsau, Wohnraum von Zita und Karl.
Schloss Eckartsau, Wohnraum von Zita und Karl.
Quelle: ORF/Neulandfilm

Viele Wendungen der Historie, im Guten wie im Schlechten, sind bei näherer Betrachtung nicht denkbar ohne die Frauen hinter dem Thron.

Den Anfang macht in dieser Folge Zita von Bourbon-Parma (Bild oben, Spielszene), auf deren Konto nach Überzeugung vieler Historiker nicht nur so manche Einflüsterung, sondern auch die Sixtus-Affäre ging, die Habsburg letztlich unentrinnbar in die Niederlage des Ersten Weltkriegs stürzte.

Margarita von Spanien und Leopold
Margarita von Spanien und Leopold (Spielszene)
Quelle: ORF/Neulandfilm

Auch Katharina Schratt zog dank ihrer vielen persönlichen Kontakte mit dem Kaiser kräftig die Fäden. Maria Theresia von Neapel Sizilien ritt ihren Gatten Franz I. mit ihrer anti-napoleonischen Agenda in die Kriege gegen Napoleon hinein.

Margarita von Spanien, bekannt als entzückendes Mädchen in Velazquez‘ berühmten Bildern, trieb ihren Mann Kaiser Leopold I. zu Juden-Vertreibungen an, weil sie meinte, damit ihre Kinderlosigkeit besiegen zu können.

Statue Margarete von Österreich
Statue der Margarete von Österreich in Mechelen, NL
Quelle: ORF/Neulandfilm

Und Margarete von Österreich hielt sich geschickt als Statthalterin der Niederlande, um ihrem Neffen den Weg zur Herrschaft zu ebnen: dem späteren Kaiser Karl V.

Eine Dokumentation von Pamela Milkowski.

