Habsburgs heimliche Herrscherinnen - Auf den Thronen der Welt

Nicht nur im eigenen Land, auch auf fremden Thronen zogen Habsburgs Frauen die Fäden. Die habsburgische Heiratspolitik katapultierte die Töchter der Dynastie in die ganze Welt.

Dort wussten sie durchwegs, etwas aus ihrer Funktion zu machen, wie Friedrich von Thun in dieser Folge dieser neuen Erbe-Österreich-Produktion erzählt.

Porträt Mariana de Austria
Porträt Mariana de Austria
Quelle: ORF/Neulandfilm

Maria Theresias Tochter Marie Antoinette (Bild oben) galt als Königin als politisch unbeflecktes Party-Girl. Nach ihrer Verhaftung durch die Revolutionäre hingegen dachte sie strategisch und verriet die französischen Aufmarschpläne nach Wien. Weil das aufflog wurde sie hingerichtet. Ihre Großnichte Marie Louise sollte als habsburgisches Faustpfand Napoleon befrieden und eine europäische Superdynastie aus Habsburg und Frankreich begründen. Der Plan scheiterte nur am Ende Napoleons.

Nachgestellte Szene: Charlotte von Belgien mit Maximilian I.
Charlotte von Belgien mit Maximilian I. (Spielszene)
Quelle: ORF/Neulandfilm

Maria Theresias zehnte Tochter hingegen, Maria Karolina, kämpfte von Italien aus verbissen gegen das napoleonische Regime und erwarb sich so den Ruf, "die gefährlichste Frau Europas" zu sein.

Mariana de Austria regierte zwölf Jahre lang Spanien und seine reichen Kolonien.

Und Charlotte von Belgien drängte Franz Josephs Bruder Maximilian dazu, die mexikanische Krone anzunehmen und ritt ihn damit in ein tödliches Abenteuer hinein -

Eine Dokumentation von Pamela Milkowski

