Die Wiener Zeitung - gegründet 1703

Quelle: Familie Rockt Media

Ein Blick in das vergangene Jahrhundert zeigt, dass es zahlreiche gezielte Versuche gab, die Bevölkerung zu täuschen. Um die Jahrhundertwende erwiesen sich schon die Berater des Kaiserhauses kreativ im Umgang mit der Verschleierung des Selbstmordes von Kronprinz Rudolf und dessen Mord an seiner Geliebten Mary Vetsera - es war eine der größten Desinformationskampagnen der österreichischen Geschichte.



Als 1933 Dollfuß das Parlament ausschaltete und die Pressefreiheit einschränkte, sahen sich die österreichischen Nationalsozialisten ihrer Möglichkeit beraubt durch Neuwahlen an die Macht zu kommen.



Im Zuge eines Putschversuchs wurde der Radiosender Ravag gestürmt und die Presse damit abermals zur Zielscheibe. Auch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es unterschiedliche Möglichkeiten die Presse für "fremde Mächte" zu benutzen. Um eine Zeitung herauszubringen, mussten die Besatzungsmächte um Erlaubnis gefragt werden, Papier gab es ohne Zustimmung der Alliierten keines und die Journalistenszene wurde nach emporstrebenden kooperationswilligen Personen ausgesiebt.



Anhand von historischen Ereignissen und eindrücklichen Fällen analysiert diese Dokumentation "Zwischen Lüge und Wahrheit" die grundlegenden Mechanismen der Meinungsmanipulation und zeigt, dass Desinformation ein schon lange bestehendes Phänomen ist.