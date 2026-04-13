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Das Bild zeigt zwei amerikanische Soldaten im Jahr 1945, die in Richtung einer unscharfen Stadtlandschaft blicken. Beide Soldaten tragen helle Stahlhelme und sind von hinten sichtbar. Sie stehen zusammen und blicken auf einen im Hintergrund leicht erkennbaren Turm, der Teil eines Gebäudes ist. Der Himmel über ihnen ist durch einen grauen Schleier verhangen, und die gesamte Szene hat eine melancholische und diffuse Lichtstimmung. Die Umgebung wirkt düster und lässt den Eindruck von Unruhe und Unsicherheit in der Luft entstehen. Es ist klar, dass es sich bei der dargestellten Situation um ein historisches Ereignis zur Zeit des Kriegsendes handelt, wobei die Kulisse vermutlich eine österreichische Stadt im Frühjahr 1945 darstellt.

Dokumentation

Zwischen den Fronten - Das Kriegsende 1945

Österreich im Frühjahr 1945. Trotz der herannahenden Befreiung durch die Alliierten aus Ost und West gibt es in Österreich noch die letzten Kampfhandlungen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
22:25 - 23:15 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

In den letzten Kriegstagen finden in Ober- und Niederösterreich noch vereinzelt heftige Abwehrkämpfe statt, obwohl der Großteil der Bevölkerung sich nach Frieden sehnt.

Das Bild zeigt einen alten Identitätsausweis, der auf einem beige Hintergrund liegt. Der Ausweis ist in mehreren Sprachen betitelt: „IDENTITÄTSAUSWEIS“, „IDENTITY CARD“, „CARTE D’IDENTITÉ“ und „Удостоверение личности“, was „Identitätsnachweis“ bedeutet. Oben links im Ausweis befindet sich ein Stempel, auf dem in lila Farbe die Buchstaben „DPT LNN“ stehen. In der Mitte des Ausweises prangt ein Wappen mit einem stilisierten Adler, ein typisches Symbol für nationale Identifikation in vielen Ländern. Der Text „Nur im Inland gültig“ und die entsprechenden Übersetzungen weisen darauf hin, dass der Ausweis nur in Österreich anerkannt wird. Der Ausweis hat sichtbare Gebrauchsspuren, wie leichte Flecken und Knicke, die auf sein Alter hinweisen. Im Hintergrund sind keine weiteren Elemente zu sehen, die auf spezifische Orte oder Ereignisse hinweisen.
Identitätsausweis, Zonengrenze.
Quelle: Hackl/Hechenberger

Im Zentralraum Linz - Amstetten - Steyr leben die Menschen mit den Zerstörungen der Bombenangriffe, die auf Infrastruktur und Rüstungsindustrie der Region abzielten.

KZ-Häftlinge werden auf kilometerlange Todesmärsche getrieben, während noch junge Burschen und alte Männer für den Kriegsdienst rekrutiert werden.

Gleichzeitig erschießen oder erhängen noch immer vom Endsieg überzeugte Nazis Deserteure der Deutschen Armee.

Das Bild zeigt eine Landschaft mit einem Fluss, der sich durch eine Stadt windet. Im Vordergrund ist eine Brücke zu sehen, die über den Fluss führt. Auf der Brücke sind mehrere Autos unterwegs. Auf der linken Seite des Bildes befinden sich Bäume und eine kleine Wiese. Im Hintergrund erhebt sich die Stadt mit vielen Gebäuden, die entweder mehrstöckig oder einstöckig sind, in verschiedenen Farben, hauptsächlich beige, rot und weiß. Ein hervorgehobenes Gebäude mit einem hohen Turm ist offensichtlich das Stadtzentrum oder eine Kirche. Die Stadtsilhouette ist überwiegend flach, während im Hintergrund sanfte Hügel oder Berge zu erkennen sind. Der Himmel ist leicht bewölkt, und die gesamte Szene vermittelt den Eindruck eines ruhigen Frühlingsnachmittags. Es gibt eine klare Reflexion des Himmels im Wasser des Flusses.
Ennsbrücke.
Quelle: Hackl/Hechenberger

Während des Vormarsches der Alliierten aus Ost und West retten sich zahlreiche Soldaten über die Enns oder die Donau in die amerikanische Zone, in der Hoffnung, der russischen Gefangenschaft zu entgehen.

Amerikanische Soldaten befreien die Gefangenen der Konzentrationslager. Am 8. Mai läuft die Demarkationslinie zwischen russischer und amerikanischer Armee vorwiegend an Enns und Donau - die Grenze zwischen Ost und West. Steyr und das Mühlviertel waren vorläufig geteilt.

Das vorherrschende Chaos stellte die Besatzungsmächte und die ernannten österreichischen Politiker vor große Herausforderungen.

Ein Film von Martina Hechenberger und Thomas Hackl.

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