Zwischen den Fronten - Das Kriegsende 1945

Ennsbrücke.

Quelle: Hackl/Hechenberger

Während des Vormarsches der Alliierten aus Ost und West retten sich zahlreiche Soldaten über die Enns oder die Donau in die amerikanische Zone, in der Hoffnung, der russischen Gefangenschaft zu entgehen.



Amerikanische Soldaten befreien die Gefangenen der Konzentrationslager. Am 8. Mai läuft die Demarkationslinie zwischen russischer und amerikanischer Armee vorwiegend an Enns und Donau - die Grenze zwischen Ost und West. Steyr und das Mühlviertel waren vorläufig geteilt.



Das vorherrschende Chaos stellte die Besatzungsmächte und die ernannten österreichischen Politiker vor große Herausforderungen.



Ein Film von Martina Hechenberger und Thomas Hackl.