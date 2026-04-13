Dokumentation
Zwischen den Fronten - Das Kriegsende 1945
Österreich im Frühjahr 1945. Trotz der herannahenden Befreiung durch die Alliierten aus Ost und West gibt es in Österreich noch die letzten Kampfhandlungen.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 12.05.2026
- 22:25 - 23:15 Uhr
In den letzten Kriegstagen finden in Ober- und Niederösterreich noch vereinzelt heftige Abwehrkämpfe statt, obwohl der Großteil der Bevölkerung sich nach Frieden sehnt.
Im Zentralraum Linz - Amstetten - Steyr leben die Menschen mit den Zerstörungen der Bombenangriffe, die auf Infrastruktur und Rüstungsindustrie der Region abzielten.
KZ-Häftlinge werden auf kilometerlange Todesmärsche getrieben, während noch junge Burschen und alte Männer für den Kriegsdienst rekrutiert werden.
Gleichzeitig erschießen oder erhängen noch immer vom Endsieg überzeugte Nazis Deserteure der Deutschen Armee.
Während des Vormarsches der Alliierten aus Ost und West retten sich zahlreiche Soldaten über die Enns oder die Donau in die amerikanische Zone, in der Hoffnung, der russischen Gefangenschaft zu entgehen.
Amerikanische Soldaten befreien die Gefangenen der Konzentrationslager. Am 8. Mai läuft die Demarkationslinie zwischen russischer und amerikanischer Armee vorwiegend an Enns und Donau - die Grenze zwischen Ost und West. Steyr und das Mühlviertel waren vorläufig geteilt.
Das vorherrschende Chaos stellte die Besatzungsmächte und die ernannten österreichischen Politiker vor große Herausforderungen.
Ein Film von Martina Hechenberger und Thomas Hackl.