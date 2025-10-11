Hauptnavigation

Eine Burg mit Schweizerfahne vor strahlend blauem Himmel an einem Weinberg gelegen

Dokumentation

Wo die Herzen ruhen - Auf den Spuren der Habsburger in der Schweiz

Eines der bedeutendsten Adels- und Herrschergeschlechter überhaupt, die Habsburger, sie stammen eigentlich aus der Schweiz. Rund 1.000 Jahre lassen sich die Spuren der Dynastie zurückverfolgen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.10.2025
10:05 - 10:30 Uhr

Diese Spuren finden sich im Raum Aargau bei der Habsburg (Bild oben) - der Name ist dem Ort geblieben. In Städten wie Baden, Rheinfelden, Brugg, Lenzburg, Laufenburg oder Muri finden sich heute noch viele geschichtliche Spuren, die an die Herrscherzeit der Habsburger erinnern.

Bunt bemalte Wappen auf einem schwarzem Doppeladler an einer weissen Wand angebracht
Doppeladler im Gerichtssaal von Laufenburg, Aargau, Schweiz.
Quelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Spuren, die nicht verwischt, sondern im Gegenteil sogar erneuert wurden. In der Klosterkirche in Muri haben die Habsburger vor 40 Jahren eine Gruft ausheben lassen - darin ruhen die Herzen des letzten Kaisers und seiner Frau.

Auch der erste so benannte Habsburger, der das Kloster erbauen ließ, fand dort seine Ruhestätte. Die neuere Schweizer Geschichtsforschung räumt mit alten Mythen von den "bösen Habsburgern" gegen die "guten Eidgenossen" auf. Sie würdigt die Kultur- und Lebensweise, die mit den Habsburgern in der Region Aargau eingezogen ist.

Ein Film von Raphaela Stefandl.

