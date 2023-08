Die Wittelsbacher im Tegernseer Tal

Anhand der Tegernseer Majoratsherren werden in der Dokumentation besonders die inneren Zusammenhänge der Orte am Tegernsee sichtbar. Zudem öffnen sich erstmals die Pforten verschlossener Räume im Tegernseer Schloss, in Wildbad Kreuth, in der Königsalm und im Schloss Ringberg. Außerdem werden weniger bekannte Gebäude wie "Das Haus auf der Schanz" und der Gernberg-Schießstand von Ludwig Wilhelm Herzog in Bayern vorgestellt.