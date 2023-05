Welterbe an der Donau - Das römische Niederösterreich

Römische Öllampe, Fund 2. Jahrhundert nach Christus, Pöchlarn.

So wie die Römerwerkstatt in Traismauer, Schülerinnen und Schülern spielerisch das antike Erbe der Stadt näherbringt, jener Generation, die es künftig schätzen und schützen soll. Nicht zuletzt werden Menschen und Lebensgeschichten am Donaulimes im Film durch Funde lebendig. Kinderspielzeug aus Tulln, Täfelchen in Mautern mit der Bitte einer Römerin an die Götter, ihren untreuen Ehemann zu bestrafen oder der berührende Grabstein der Augustania Cassia Marcia aus Carnuntum.



In Spielszenen begleitet die Doku sie durch die antike Metropole. Auch zutiefst Menschliches verbindet uns über die Zeiten im Welterbe Donaulimes, zeigt der Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich.