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Menschen in festlichen historischen Gewändern sitzen an einer geschmückten Tafel vor einem Weihnachtsbaum

Dokumentation

Weihnachten im Kaiserhaus

Weihnachten. Das Highlight des Jahres für viele Kinder und Erwachsene. Doch wie sah das Weihnachtshaus im habsburgischen Kaiserhaus aus?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.12.2026
07:05 - 07:30 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Der festlich geschmückte Christbaum gilt heute wohl als wichtigstes Symbol dieses Festes.

Auch für die kleinen Erzherzöge und Erzherzoginnen war das Weihnachtsfest wohl etwas ganz Besonderes. Doch Weihnachten sah im 18. und 19. Jahrhundert noch ganz anders aus – und auch den klassischen Christbaum, der heute nicht mehr wegzudenken ist, gibt es in Österreich noch gar nicht so lange….

Wie wurde Weihnachten im Kaiserhaus gefeiert und welches Mitglied der kaiserlichen Familie brachte den Christbaum an den Wiener Hof? Der Film versucht dem Wandel des Weihnachtsfestes quer durch die letzten Jahrhunderte nachzuspüren und stellt dabei das Weihnachtsfest im Kaiserhaus in den Mittelpunkt der Erzählung.

ine Dokumentation von Jasmin Baumgartner

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