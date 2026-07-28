Dokumentation
Von Wien nach Rio - Das Leben der Leopoldina Habsburg
Sie war Naturwissenschaftlerin, Politikerin und die erste europäische Prinzessin auf südamerikanischem Boden. Leopoldina Habsburg, Tochter von Kaiser Franz II./I., wird in Brasilien als Landesmutter verehrt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 27.08.2026
- 11:55 - 12:20 Uhr
Leopoldina Habsburg, Tochter von Kaiser Franz II./I., wird in Brasilien als Landesmutter verehrt, während sie in Europa eher zu den unbekannteren Habsburgerinnen zählt.
Dabei hat sie mit ihrem regen wissenschaftlichen Interesse viel zum Aufbau der herausragenden Sammlungen in Wiener Museen beigetragen.
Im Naturhistorischen Museum und im Weltmuseum Wien ist man heute noch beschäftigt, die zehntausenden Pflanzenproben, die Tiere und die völkerkundlichen Objekte aufzuarbeiten, die sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Europa geschickt hat.
Politisch hat sie die Landkarte Südamerikas wesentlich mitgeprägt - Brasilien würde in seiner heutigen Form ohne ihr Engagement wahrscheinlich nicht existieren. Der Film von Katharina Heigl erzählt die Geschichte des kurzen und intensiven Lebens einer facettenreichen Frau.