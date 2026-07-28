Von Wien nach Rio - Das Leben der Leopoldina Habsburg

Medaillon mit einem Bildnis von Leopoldina Habsburg.

Quelle: Satel Film

Dabei hat sie mit ihrem regen wissenschaftlichen Interesse viel zum Aufbau der herausragenden Sammlungen in Wiener Museen beigetragen.



Im Naturhistorischen Museum und im Weltmuseum Wien ist man heute noch beschäftigt, die zehntausenden Pflanzenproben, die Tiere und die völkerkundlichen Objekte aufzuarbeiten, die sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Europa geschickt hat.



Politisch hat sie die Landkarte Südamerikas wesentlich mitgeprägt - Brasilien würde in seiner heutigen Form ohne ihr Engagement wahrscheinlich nicht existieren. Der Film von Katharina Heigl erzählt die Geschichte des kurzen und intensiven Lebens einer facettenreichen Frau.