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Das Bild zeigt eine Frau, die in einem historischen Raum dargestellt ist. Sie hält eine brennende Kerze in einer Hand, während sie eine andere Kerze anzündet. Die Frau trägt ein elegantes, antikes Kleid in sanften Farben mit Rüschen und einer Perlenkette um den Hals. Ihre Haare sind zu einem lockigen Chignon frisiert, und sie hat kleine Ohrringe. Der Hintergrund des Bildes ist schwach beleuchtet, was auf eine gedämpfte und intime Atmosphäre hinweist. Die brennenden Kerzen erzeugen ein warmes Licht und werfen sanfte Schatten im Raum. An den Wänden sind verschwommen Bilder oder Gemälde zu erkennen, die zur historischen Kulisse beitragen.

Dokumentation

Von Wien nach Rio - Das Leben der Leopoldina Habsburg

Sie war Naturwissenschaftlerin, Politikerin und die erste europäische Prinzessin auf südamerikanischem Boden. Leopoldina Habsburg, Tochter von Kaiser Franz II./I., wird in Brasilien als Landesmutter verehrt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
27.08.2026
11:55 - 12:20 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Leopoldina Habsburg, Tochter von Kaiser Franz II./I., wird in Brasilien als Landesmutter verehrt, während sie in Europa eher zu den unbekannteren Habsburgerinnen zählt.

Das Bild zeigt eine Person, die ein Medaillon in den Händen hält. Das Medaillon ist oval und geöffnet, sodass der Blick auf ein Porträt gerichtet ist. Das Porträt zeigt eine historische Figur, die vermutlich Leopoldina Habsburg darstellt, wie aus dem Kontext des Bildes hervorgeht. Der Hintergrund des Bildes ist rot und weich, was eine warme Atmosphäre schafft. Die Hände, die das Medaillon halten, sind gut sichtbar und zeigen Details wie die Falten und Texturen der Haut.
Medaillon mit einem Bildnis von Leopoldina Habsburg.
Quelle: Satel Film

Dabei hat sie mit ihrem regen wissenschaftlichen Interesse viel zum Aufbau der herausragenden Sammlungen in Wiener Museen beigetragen.

Im Naturhistorischen Museum und im Weltmuseum Wien ist man heute noch beschäftigt, die zehntausenden Pflanzenproben, die Tiere und die völkerkundlichen Objekte aufzuarbeiten, die sie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Europa geschickt hat.

Politisch hat sie die Landkarte Südamerikas wesentlich mitgeprägt - Brasilien würde in seiner heutigen Form ohne ihr Engagement wahrscheinlich nicht existieren. Der Film von Katharina Heigl erzählt die Geschichte des kurzen und intensiven Lebens einer facettenreichen Frau.

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