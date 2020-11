Der Wiener Kongress - Und er bewegte sich doch

Die Wiener Ordnung beruht deshalb vor allem darauf, England möglichst nicht allzu weitgehend in europäische Fragen einzubeziehen. England jedoch will aus Angst vor Russland unbedingt mitreden, ohne sich selbst europäisieren zu lassen. Die Engländer verdächtigen Russland, Europas Frieden zu bedrohen. Alexander I., der eigentliche Sieger über Napoleon, hat Interessen in Polen - wünscht sonst aber Ruhe in Europa. Gleichzeitig heißt das für ihn, im Vorderen Orient und in Asien nicht durch die Europäer gestört zu werden. Nur möchten eben dort auch die Engländer ihre Interessen geltend machen. Sie sind es schließlich, die im Krimkrieg 1853-1856 die Wiener Ordnung umstürzen wollen, um mit einer Achse der Guten gegen das Reich der Finsternis zu kämpfen und die Macht Russlands auf ein Großfürstentum Moskau zu begrenzen. Preußen und mit ihm der Deutsche Bund verweigern sich solchen Absichten, bewahren Europa vor einem großen Krieg und retten Russland.



Die von England - im Zusammenspiel mit Napoleon III. - ausgelöste Erschütterung des europäischen Sicherheitssystems ermöglicht es Italienern und Deutschen, den ihnen in Wien verweigerten Nationalstaat mittels kurzer Kriege zu schaffen. Bismarck bemüht sich sofort darum, die Wiener Ordnung zu erneuern. Ganz im Sinne Metternichs, des großen österreichischen Staatsmannes und Gegenspielers von Napoleon, gibt es ein großes Mitteleuropa - das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Italien - im Einverständnis mit Russland, das mit vereinter Kraft Europa vor weiteren Beunruhigungen bewahrt. Der letzte Erbe der Friedensstifter von Wien ist Bismarck. Wie sein Lehrmeister Metternich warnt er davor, Englands Rolle in Europa zu überschätzen. England ist für ihn "of Europe, but not in Europe". Mit dem Wiener Kongress beginnt die bis heute nicht gelöste englische Frage für Europa. Zugleich belegt er, wie europäisch und verantwortungsvoll Österreich und Preußen - und mit ihnen Deutschland - handeln konnten, und wie sie sich als Hüter der europäischen Ordnung auffassten.



Die nach 1945 dämonisierte deutsche Schaukelpolitik zwischen Ost und West - Begriffe, die es erst nach 1914 gibt - wäre vielmehr gut für Europa, wie der englische Außenminister Lord Robert Castlereagh 1815 in Wien meint, weil die beiden deutschen Großmächte damit positiven Einfluss auf Russland und das übrige Europa nähmen. Paradoxerweise sind Franzosen und Engländer 1914 bereit, mit dem zuvor als undemokratisch und despotisch verstandenen Russland gegen den "Feind der Freiheit und der Demokratie" - nun das Deutsche Reich - in den Krieg zu ziehen. In diesem Krieg kommt es zu einer ideologisch-moralistischen Aufladung der Politik, wie sie in Wien noch vermieden worden war. Im Juli 1914 zerbricht die Wiener Ordnung, die Europa von Gibraltar bis zum Ural umfasste, endgültig. Sie wird durch keine neue Ordnung ersetzt. Das 20. Jahrhundert erweist sich als unfähig, umfassende und dauernde Friedensordnungen zu entwerfen. Nach 1945 gibt es keinen allgemeinen Friedenskongress mehr. 1814/15 siegte noch einmal die Vernunft, die Vernunft der Staaten. Sie ist längst außer Kraft gesetzt worden durch eine moralische Aufrüstung, die die Welt nicht sicherer gemacht hat.