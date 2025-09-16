Stalin und Trotzki - Die Todfeinde

Lenin spricht am 5. Mai 1920 mit Trotzki im Vordergrund.

Quelle: ORF/ZED

Beide spielten sie tragende Rollen bei der Revolution, beide schreckten vor nichts zurück, um an die Hebel der absoluten Macht zu gelangen. Über drei Jahrzehnte lang machte Josef Stalin Russland zur zweitgrößten Supermacht der Welt.



Leo Trotzki, der die Rote Armee erschaffen hatte und sie zum Sieg gegen die weißen Armeen führte, war ein ebenso genialer Stratege wie Stalin. Stalin versus Trotzki ist ein Duell zwischen zwei radikal unterschiedlichen Männern.



Einer der Sohn eines georgischen Schusters, der andere ein jüdischer Intellektueller. Einer ein systematischer, berechnender Mann, der andere ein brillanter, enthusiastischer Geist. Einer ein zynischer Intrigant, der andere ein Idealist.



Es war ein ideologisches Duell zwischen zwei verschiedenen Versionen des Kommunismus. Ein politisches Duell, ein Duell um die Macht, und letztendlich ein Duell bis in den Tod - ein Duell zweier Todfeinde.



Regie: Marie-Laurence Rincé