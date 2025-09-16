Stalin und Trotzki - Die Todfeinde

Hauptnavigation

Mexiko, am 20. August 1940. Trotzki wird ermordet, mit einem Eispickel wird ihm der Schädel eingeschlagen. Mit seinem Tod endet ein fast 20 Jahre andauerndes Duell um die Spitze der Kommunistischen Bewegung. Stalin, der uneingeschränkte Alleinherrscher der Sowjetunion, hat endlich seinen langjährigen Rivalen eliminiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
16.09.2025
22:25 - 23:20 Uhr

Ein Mann auf einem hölzernen Rednerpult zwischen Häusern und einer Menschenmenge
Lenin spricht am 5. Mai 1920 mit Trotzki im Vordergrund.
Quelle: ORF/ZED

Beide spielten sie tragende Rollen bei der Revolution, beide schreckten vor nichts zurück, um an die Hebel der absoluten Macht zu gelangen. Über drei Jahrzehnte lang machte Josef Stalin Russland zur zweitgrößten Supermacht der Welt.

Leo Trotzki, der die Rote Armee erschaffen hatte und sie zum Sieg gegen die weißen Armeen führte, war ein ebenso genialer Stratege wie Stalin. Stalin versus Trotzki ist ein Duell zwischen zwei radikal unterschiedlichen Männern.

Einer der Sohn eines georgischen Schusters, der andere ein jüdischer Intellektueller. Einer ein systematischer, berechnender Mann, der andere ein brillanter, enthusiastischer Geist. Einer ein zynischer Intrigant, der andere ein Idealist.

Es war ein ideologisches Duell zwischen zwei verschiedenen Versionen des Kommunismus. Ein politisches Duell, ein Duell um die Macht, und letztendlich ein Duell bis in den Tod - ein Duell zweier Todfeinde.

Regie: Marie-Laurence Rincé

