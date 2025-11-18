Stadt ohne Heimat - Von Königsberg nach Kaliningrad in 800 Jahren

Kant Mausoleum, Kaliningrad

Der Film von Alexander Frohner und Ekaterina Sidorenko nähert sich der Stadt der sieben Brücken über ihre reichhaltige Geschichte, die viel mit Deutschland zu tun hat. Unter Herzog Albrecht entstand 1544 die Albertus-Universität - eine der ersten protestantischen Hochschulen - und Königsberg wurde zur Wiege des aufgeklärten Denkens.



Immanuel Kant, der große Philosoph der Moderne, verbrachte hier sein ganzes Leben. Seine "Kritik der reinen Vernunft" und die Schriften zur praktischen Vernunft formten das Fundament der europäischen Aufklärung. Er selbst forderte: "Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen." Dieses Motto der Aufklärung prägte das geistige Erbe der Stadt. Von Königsberg aus strahlten seine Ideen nach ganz Europa aus und beeinflussten Generationen von Denkern.