Dokumentation
Spurlos - Ein Rothschild-Krimi aus Wien
Die Rothschild-Dynastie hat ihrer Heimatstadt Wien ein reiches architektonisches Erbe hinterlassen. Davon ist heute bis auf ein paar Reste nichts mehr vorhanden. Warum?
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.11.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
Dass die Erinnerung an die Familie Rothschild aus dem Wiener Stadtbild verschwunden ist, war möglicherweise kein Zufall. Es gibt Hinweise darauf, dass man dieses Kapitel der Stadtgeschichte bewusst auslöschen wollte.
Der österreichische Zweig der Rothschild-Dynastie hatte ab der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bedeutende Bauwerke errichten lassen.
Der märchenschlossartige Nordbahnhof beispielsweise war einst ein Wahrzeichen Wiens. Die beiden Stadtpalais der Brüder Albert und Nathaniel Rothschild in unmittelbarer Nähe von Schloss Belvedere zeigten den Machtanspruch der Bankiersfamilie - im Bild oben das Palais Albert Rothschild.
Das Rothschild-Spital war im 19. Jahrhundert von Baron Anselm von Rothschild gestiftet worden und hatte unzähligen Menschen medizinische Versorgung gewährt. Die Rothschild´schen Gärten auf der Hohen Warte in Wien waren weit über Österreichs Grenzen hinaus berühmt. Sie waren neben dem Schönbrunner Schlossgarten die zweite Parkanlage der Monarchie, die man in ganz Europa kannte.
Von den Nationalsozialisten wurden den Rothschilds diese Immobilien abgepresst, mit Ende des zweiten Weltkrieges an die Erben der Dynastie restituiert. Die Gebäude und Gärten waren durch die Kriegshandlungen in Mitleidenschaft gezogen worden.
Die Renovierung wäre laut Experten aber in den meisten Fällen möglich gewesen. Da der letzte männliche Nachkomme der österreichischen Rothschilds in die USA emigriert war und nicht mehr zurückkehren wollte, stieß die Familie ihre Immobilien ab. Die Käufer ließen das architektonische Vermächtnis der Familie Rothschild nach und nach abreißen und errichteten an ihrer Stelle Neubauten. Heute bedauert man, dass auf diese Weise wertvolle Denkmäler der Baukunst für immer verloren gegangen sind.
Regisseur Rupert Reiter-Kluger zeigt in seiner Dokumentation "Spurlos - Ein Rothschild Krimi aus Wien" in eindrucksvollen Bildern die verschwundene Pracht und geht der Frage nach, welche Gründe zum Verlust des Rothschild Erbes geführt haben. Er lässt namhafte Historiker*innen zu Wort kommen, die zum Thema geforscht haben.