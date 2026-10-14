Säulenhalle des Nordbahnhofs.

Quelle: Rupert Reiter-Kluger

Die Renovierung wäre laut Experten aber in den meisten Fällen möglich gewesen. Da der letzte männliche Nachkomme der österreichischen Rothschilds in die USA emigriert war und nicht mehr zurückkehren wollte, stieß die Familie ihre Immobilien ab. Die Käufer ließen das architektonische Vermächtnis der Familie Rothschild nach und nach abreißen und errichteten an ihrer Stelle Neubauten. Heute bedauert man, dass auf diese Weise wertvolle Denkmäler der Baukunst für immer verloren gegangen sind.



Regisseur Rupert Reiter-Kluger zeigt in seiner Dokumentation "Spurlos - Ein Rothschild Krimi aus Wien" in eindrucksvollen Bildern die verschwundene Pracht und geht der Frage nach, welche Gründe zum Verlust des Rothschild Erbes geführt haben. Er lässt namhafte Historiker*innen zu Wort kommen, die zum Thema geforscht haben.