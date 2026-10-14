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Das Bild zeigt das Palais Albert Rothschild, ein historisches Gebäude in Wien. Es hat eine prächtige Architektur mit dekorativen Elementen und ein abgeschottetes Eingangsbereich. Straßen und Gehwege sind sichtbar.

Dokumentation

Spurlos - Ein Rothschild-Krimi aus Wien

Die Rothschild-Dynastie hat ihrer Heimatstadt Wien ein reiches architektonisches Erbe hinterlassen. Davon ist heute bis auf ein paar Reste nichts mehr vorhanden. Warum?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.11.2026
18:30 - 19:00 Uhr

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Geschichtsdokumentationen

Geschichte

Dass die Erinnerung an die Familie Rothschild aus dem Wiener Stadtbild verschwunden ist, war möglicherweise kein Zufall. Es gibt Hinweise darauf, dass man dieses Kapitel der Stadtgeschichte bewusst auslöschen wollte.

Das Bild zeigt eine Straßenansicht mit historischen Gebäuden in Wien. Links steht ein rechteckiges, mehrstöckiges Gebäude mit vielen Fenstern. Rechts ein aufwendig gestaltetes, gotisches Gebäude mit Türmen. Die Straße ist gepflastert.
Nordbahnhof.
Quelle: Rupert Reiter-Kluger

Der österreichische Zweig der Rothschild-Dynastie hatte ab der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts bedeutende Bauwerke errichten lassen.

Der märchenschlossartige Nordbahnhof beispielsweise war einst ein Wahrzeichen Wiens. Die beiden Stadtpalais der Brüder Albert und Nathaniel Rothschild in unmittelbarer Nähe von Schloss Belvedere zeigten den Machtanspruch der Bankiersfamilie - im Bild oben das Palais Albert Rothschild.

Das Bild zeigt ein stark beschädigtes Palais mit zerbrochenen Fenstern und herausgerissenen Wänden. Baustellenmaterial und Schutt sind verteilt, der Boden ist uneben und erdig.
Abbruch Palais Nathaniel Rothschild.
Quelle: Rupert Reiter-Kluger/AK Wien

Das Rothschild-Spital war im 19. Jahrhundert von Baron Anselm von Rothschild gestiftet worden und hatte unzähligen Menschen medizinische Versorgung gewährt. Die Rothschild´schen Gärten auf der Hohen Warte in Wien waren weit über Österreichs Grenzen hinaus berühmt. Sie waren neben dem Schönbrunner Schlossgarten die zweite Parkanlage der Monarchie, die man in ganz Europa kannte.

Von den Nationalsozialisten wurden den Rothschilds diese Immobilien abgepresst, mit Ende des zweiten Weltkrieges an die Erben der Dynastie restituiert. Die Gebäude und Gärten waren durch die Kriegshandlungen in Mitleidenschaft gezogen worden.

Das Bild zeigt den Innenraum eines historischen Gebäudes mit hohen Säulen und einem gotischen Gewölbe. Der Raum wirkt verlassen, es sind Ruinen und Trümmer sichtbar.
Säulenhalle des Nordbahnhofs.
Quelle: Rupert Reiter-Kluger

Die Renovierung wäre laut Experten aber in den meisten Fällen möglich gewesen. Da der letzte männliche Nachkomme der österreichischen Rothschilds in die USA emigriert war und nicht mehr zurückkehren wollte, stieß die Familie ihre Immobilien ab. Die Käufer ließen das architektonische Vermächtnis der Familie Rothschild nach und nach abreißen und errichteten an ihrer Stelle Neubauten. Heute bedauert man, dass auf diese Weise wertvolle Denkmäler der Baukunst für immer verloren gegangen sind.

Regisseur Rupert Reiter-Kluger zeigt in seiner Dokumentation "Spurlos - Ein Rothschild Krimi aus Wien" in eindrucksvollen Bildern die verschwundene Pracht und geht der Frage nach, welche Gründe zum Verlust des Rothschild Erbes geführt haben. Er lässt namhafte Historiker*innen zu Wort kommen, die zum Thema geforscht haben.

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